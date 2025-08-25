시흥시, 지역화폐 모바일 '시루' 최대 20% 할인 이벤트

충전시 7~10% 할인…결제 때 추가 7~10% 할인

경기도 시흥시는 경기 회복을 위해 지역화폐인 모바일 '시루'를 최대 20% 할인하는 '시루팡팡데이' 이벤트를 진행한다.

오는 29~31일을 시작으로 12월까지 매월 마지막 주 금·토·일요일에 진행하는 이번 이벤트에서는 모바일 '시루' 충전 시 7~10%를 할인하고, 가맹점에서 결재하면 추가로 7~10%를 할인해준다.

시는 총 15억원의 예산을 투입해 월 단위 배정 예산의 소진 시까지 할인 행사를 진행한다. 단 할인은 모바일 '시루'에만 적용된다.

첫 행사인 29~31일에는 충전 할인 7%와 사용 할인 7%를 더한 총 14%의 혜택을 제공한다. 이후 9월부터 12월까지는 충전 할인 10%에 사용 할인 10%를 더해 최대 20%를 할인해 준다.

사용자는 충전한 지역화폐를 해당 기간 내 사용할 때 충전 할인 비율만큼 차감 할인을 받을 수 있다. 예컨대 10만원어치 시루를 10% 할인받아 9만원에 충전한 뒤 가맹점에서 10만원을 결제하면 10%가 할인돼 9만원만 차감되는 식이다.

임병택 시흥시장은 "이번 이벤트가 관내 곳곳에 온기를 불어넣는 소비 축제로 발전하고 지역 경제 회복에 기여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





