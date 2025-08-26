부족한 투자금을 연 4%대 최저금리로! DSR 미적용 상품도 출시!

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자가 가능한 증권 연계신용 상품으로 기회를 제대로 살리는 투자 고수들 사이에서 많이 알려져 있다.

그러나 DSR 한도가 스탁론에도 적용된 후 다른 대출, 소득 증빙 문제로 예전처럼 이용하기 어려워졌다. 이와 함께 높아진 금리도 스탁론 이용을 망설이게 만든 원인으로 꼽힌다.

하지만 언제나 방법은 있다. 21년 연속 스탁론 업계 1위를 지키고 있는 하이스탁론이 DSR 무관하게 이용할 수 있는 상품은 물론 연 4%대 최저금리로 이용 가능한 상품까지 취급하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 55,100 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 187,965 전일가 55,200 2025.08.26 11:32 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 코스피, 3200선 복귀…코스닥, 1.98% 상승 마감SK온-에코프로, '블랙파우더' 협력…배터리 순환 생태계 만든다 전 종목 시세 보기 close , 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 105,500 전일대비 4,800 등락률 +4.77% 거래량 1,507,310 전일가 100,700 2025.08.26 11:32 기준 관련기사 모처럼 '불' 켜진 로봇株…추세 반전 신호탄 될까[특징주] 정부 경제성장전략에 '휴머노이드' 포함…로봇주↑[특징주]'휴머노이드 액추에이터 특화' 로보티즈, 13%대 상승 전 종목 시세 보기 close , 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 36,950 전일대비 1,350 등락률 -3.52% 거래량 1,707,526 전일가 38,300 2025.08.26 11:32 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 투자금 고민 해결! 4배 투자금, 신용미수대환 당일 OK!AI 투자 붐에 반도체 훈풍… 소부장까지 투자 기회 확대[특징주]美 로열티 지급?…두산에너빌리티 등 원전株 약세 전 종목 시세 보기 close , 한전기술 한전기술 052690 | 코스피 증권정보 현재가 94,600 전일대비 6,600 등락률 -6.52% 거래량 544,449 전일가 101,200 2025.08.26 11:32 기준 관련기사 단기 저점 통과 임박… 증시, 반등 신호 켜지나코스피, 주도주 부재에 각종 악재까지…반등은 언제쯤[특징주]美 로열티 지급?…두산에너빌리티 등 원전株 약세 전 종목 시세 보기 close , 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 28,550 전일대비 850 등락률 -2.89% 거래량 599,308 전일가 29,400 2025.08.26 11:32 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능!'석유화학 사업재편 맞춤형 지원'…산은, 설비통폐합 기업에 저리 대출 나선다신용미수대환, 저가매수 자금을 연 4%대 부담 없는 금리로 당일 이용! 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>