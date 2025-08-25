본문 바로가기
문화일반

K콘텐츠 중국 재진출 신호탄…K콘텐츠 엑스포 성황

이종길기자

입력2025.08.25 08:30

한한령 뒤 첫 공식 교류
2214억원 규모 비즈니스 논의

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 19일부터 사흘간 중국 심천 해상세계문화예술센터에서 K콘텐츠 엑스포를 열어 양국 간 콘텐츠 산업 교류와 협력 기반을 강화했다고 25일 밝혔다.


한국콘텐츠진흥원은 지난 19일부터 사흘간 중국 심천 해상세계문화예술센터에서 'K콘텐츠 엑스포'를 열어 양국 간 콘텐츠 산업 교류와 협력 기반을 강화했다.

K콘텐츠 엑스포는 국내 콘텐츠 기업의 신흥·잠재 시장 개척을 지원하는 사업이다. 이번에는 2019년 한한령(限韓令) 뒤 콘텐츠 교류가 중단됐던 중국에서 진행해 행사 전부터 큰 관심을 모았다.

디앤씨미디어를 비롯해 카카오엔터테인먼트, 빅오션이엔엠, 하이브, 아이스크림스튜디오 등 국내 대표 콘텐츠 기업 서른 곳이 참가했다. 알리바바픽처스, 아이치이, 망고TV, 콰이칸 등 중국 콘텐츠 기업 아흔 곳과 상담하며 글로벌 협업 가능성을 모색했다.


수출상담회에 진행된 상담은 573건, 규모는 약 1억5828만달러(약 2214억원)로 추정된다. 넥스트페이지, 라젠엔터테인먼트, 쏘울크리에이티브, 아이폼, 애니작, 오로라월드 등이 업무협약 여섯 건을 맺었다. 특히 쏘울크리에이티브와 아이폼은 계약까지 마쳤다.


심민석 문체부 한류지원협력과장은 "'콘텐츠 제작·수출·재투자·재생산'으로 이어지는 한류의 선순환 체계를 구축했다는 점에서 큰 의의가 있다"며 "양국 콘텐츠 기업 간 협업을 더욱 확대하겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
