수성웹툰, 일본 디지털 만화 플랫폼 연재 확대

수성웹툰은 일본 주요 디지털 만화 플랫폼에서 자사 작품 연재 범위를 확대하며 현지 시장 공략을 강화하고 있다고 22일 밝혔다.

대표작인 ▲마족의 계약 ▲만렙으로 사는 법 ▲맛본 김에 꿀꺽! ▲별이 빈 소원 ▲악녀인데 남주를 주워버렸다 ▲블러디 체어 ▲왕세자비 오디션 ▲악녀인데 요리를 너무 잘해 ▲입술 좀 빌려주세요 ▲책만 보고 탑배우! 등을 현재 연재하고 있다.

픽코마(Piccoma), 북라이브(BookLive), 북워커(BookWalker), 만화뱅(MangaBang), 메챠코믹(MechaCOMIC), DMM북스(DMM Books), 투믹스글로벌재팬(Toomics Global Japan) 등 7곳에서 서비스한다.

지난해 아마존재팬과 공급 계약을 체결했다. 일본 내 다른 웹툰 플랫폼과도 추가로 공급 논의를 진행 중이다. 회사 관계자는 "복수 플랫폼 동시 연재 전략으로 작품 노출도를 높이고, 최소 보장금(MG)과 매출 배분(레벤유 셰어)을 동시에 확보하는 구조를 마련했다"고 설명했다.

이어 "연재 중인 작품이 각 플랫폼에서 안정적인 매출을 내고 있다"며 "플랫폼 확대 이후 작품당 평균 수익이 전년 대비 150% 이상 증가했다"고 말했다.

관계자는 "복수 플랫폼에서 동시 연재한 작품은 단일 플랫폼에 비해 최대 3배 이상의 수익을 기록하는 사례도 나타나고 있다"고 덧붙였다.

장르 다변화 전략도 성과를 뒷받침하고 있다. 로맨스 판타지 계열인 '악녀인데 남주를 주워버렸다'와 '왕세자비 오디션'은 여성 독자층에서 인기를 얻고 있다. '마족의 계약'과 '만렙으로 사는 법'은 판타지 액션을 선호하는 남성 독자층의 호응을 끌어내고 있다. 또한 '악녀인데 요리를 너무 잘해'와 '맛본 김에 꿀꺽!'은 일본의 음식 문화와 맞물리며 전 연령대 독자층을 확보하고 있다.

일본 디지털 만화 시장은 지난해 약 5조원 규모였으며, 여기에 애니메이션, 드라마, 게임, 단행본 출간, 캐릭터 상품화 등을 포함한 2차 저작권 사업까지 포함하면 전체 규모는 수십조 원에 이를 것으로 추정된다.

수성웹툰은 빠르게 성장하는 일본 만화 시장의 흐름에 맞춰 2차 저작물 사업 기회를 적극적으로 모색하고 있다. 일부 작품은 현지 제작사와 애니메이션화 논의가 진행되고 있다. 단행본 출간과 캐릭터 상품화도 추가 수익원으로 검토 중이다.

올해 말까지 일본 내 10개 이상 플랫폼에서 20편 이상의 작품을 연재하며 시장 점유율을 점진적으로 확대다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



