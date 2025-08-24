실시협약 2년됐는데, 첫 삽 못 뜬 GTX-C…칼자루는 기재부에

실시협약 만 2년, 공사비에 발목잡힌 GTX-C

'물가특례' 둘러싸고 국토부 vs 기재부 갈등

GTX-B는 도급계약, 자금모집까지 '탄탄대로'

노선 수혜 예정지 부동산 '기대→실망' 전환

수도권광역급행철도(GTX)-C 실시협약이 체결된 지 만 2년이 지났지만, 첫 삽조차 뜨지 못하고 있다. '공사비 현실화'를 놓고 국토교통부와 기획재정부의 지리한 공방이 이어지면서 사업은 난항을 겪고 있다. GTX만 믿고 기다렸던 주민들의 속만 애타게 타들어 가고 있다.

2023년 8월 22일 GTX-B 실시협약 체결 당시 원희룡 국토부 장관(왼쪽)과 윤영준 현대건설 사장. 국토부.

지난 2년간 부처 간 이견이 좁혀지지 않으면서 GTX-C 사업은 멈춰섰다. GTX-C 사업은 수도권 남북축을 관통하는 총사업비 4조6084억원 규모의 광역 교통사업이다. 경기도 양주시 덕정역에서 안산시 상록수역까지 총 86.5km를 대심도 고속철로 연결하는 것이 목표다. 14개 정거장 모두 일반 지하철로 갈아탈 수 있는 환승역으로 구성하는 등 수도권 외곽에 사는 거주민의 기대가 컸다. 원희룡 전 국토부 장관과 시공 컨소시엄 대표인 현대건설의 윤영준 당시 사장은 2023년 8월22일 실시협약을 체결하며 '연내 착공'을 공언한 바 있다.

건설사 "20% 밑지는 공사는 못 한다"…국토부, 물가특례 적용 '총력전'

곧바로 착공될 줄 알았던 이 사업은 24일 현재까지 2년간 미뤄졌다. 첫 삽을 뜨기는커녕 도급계약과 착공계 제출 등 준비작업도 이뤄지지 않았다. 공사기간(60개월)을 고려하면 '2028년말 개통 목표'는 이미 물거품이 됐다. 앞으로도 사업이 재개될 가능성은 높지 않다.

GTX-C 공사비는 실시협약 당시보다 6000억원~7000억원 이상 부족할 것으로 추산된다. 국토부 관계자는 "원자재 가격과 인건비 등이 급등한 2021~2022년 물가를 실시협약에 제대로 반영하지 못했다"며 "결과적으로 공사비가 맞지 않아 착공이 어려운 상황"이라고 했다. 실시협약 당시 촉박한 기간에 수년 치 공사비를 일괄산정해야 했던 상황이기에 실제 원가 상승분을 제대로 담기 어려웠다는 설명이다.

실시협약 조건대로 사업을 추진한다면 현재 기준으로 20% 이상의 '역마진'이 발생할 것으로 예상된다. 100억원짜리 공사를 하면 20억원 손해를 본다는 얘기다. 공사를 하면 할수록 큰 손해를 보는 구조이기에 도급계약은 차일피일 미뤄지고 있다. 현대건설 관계자는 "지금의 조건으로는 사업을 진행하기 어렵다"며 "공사비 현실화는 사업의 필수조건"이라고 답했다.

국토부는 '공사비 현실화'를 위해 민간투자사업을 총괄하는 기획재정부에 '물가특례' 제도 적용을 건의하고 있다. 이는 민간투자사업기본지침에 따라, 정부가 일정 범위 내에서 물가 상승분을 일부 보전해주는 제도다. 특례가 적용된다면 보정 가능한 범위는 약 4.4% 수준으로, 약 2000억원 규모다. 여전히 '역마진'이나, 착공은 가능하다는 시나리오다. 국토부 관계자는 "실시협약에서 약속한 부분도 있기에 건설사들도 어느 정도 손해분만 줄여주면 사업을 할 수 있다는 공감대가 형성돼 있다"고 설명했다.

기재부 "예외 적용 안돼" 원칙론 고수

기재부는 현행 규정상 실시협약이 이미 체결된 사업은 물가특례 대상이 아니라는 입장이다. 기재부 관계자는 "당초 수익률과 리스크를 꼼꼼이 따져서 사업자가 실시협약을 체결한 것 아니냐"며 "나중에 손해인 것으로 인지했을지라도 그것은 민간의 책임이고, 다른 민자사업과의 형평성 문제도 있다"고 선을 그었다. 그런데도 국토부는 GTX가 수도권의 교통 체계를 바꾸는 상징적 프로젝트라는 점과 정책에 대한 국민 신뢰도 저하 우려 등을 명분으로 '예외 적용'을 건의하고 있으나 별다른 진전은 없는 상태다.

일각에서는 사업구조 변경, 일부 구간 재정사업으로 전환 등 여러 시나리오가 거론된다. 그러나 기재부가 키를 쥐고 있어 현실성이 낮다는 것이 전문가들 의견이다. GTX-C 사업이 멈춰선 사이 GTX-B는 최근 총 17개 시공사와 공사 도급계약 체결을 완료하며 민자구간 사업이 본궤도에 올랐다. 대우건설 컨소시엄은 주요 8개 금융기관과 자금 모집도 성공적으로 마무리했다. 착공계를 국토부에 제출하면서 총 72개월의 본공사에 들어갔다.

2년 전엔 들썩였는데…기대→실망으로 바뀐 노선 수혜지역

GTX-C 개통 기대감이 컸던 양주·덕정·수원 등 지역의 집값은 빠르게 떨어졌다. KB부동산 시세에 따르면 양주 옥정신도시 내 아파트는 전용 84㎡ 기준 올해 들어, 지난 고점 대비 최고 2억원 이상 하락한 사례가 다수 확인된다. 반면 GTX-B 노선이 통과하는 송도·남양주 등은 오랜 침묵을 끝내고 상승하는 분위기가 감지되고 있다.

전지원 한국공인중개사협회 양주시 지회장은 "옥정신도시 분양이 한창일 때 모든 건설사가 가장 먼저 내세웠던 호재가 GTX였다"며 "GTX만 믿고 아파트를 분양받은 분들의 실망감이 큰 상황이며, 가격 침체까지 겹치며 분위기가 어둡다"고 했다.





오유교 기자



