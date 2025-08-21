이마트24, SKT 와 손잡고 구독 패키지 출시…전품목 20%↓

제휴처에 이마트24, 스타벅스, 올리브영

사전행사 기간 중 가입시 할인쿠폰 제공

"신규고객 유입, 고객중심 혜택 강화"

이마트24가 오는 27일 SK텔레콤의 구독 서비스 'T 우주'와 제휴를 통해 생활밀착형 혜택 서비스를 강조한 'T 우주패스 올리브영&스타벅스&이마트24'를 선보인다고 21일 밝혔다.

T 우주패스 올리브영&스타벅스&이마트24는 편의점, 카페, H&B스토어 등 고객들이 일상에서 자주 이용하는 제휴처를 중심으로 혜택을 제공하는 구독 패키지 상품이다.

이번 협업은 이마트24와 SKT가 고객 중심의 실질적인 혜택을 제공하기 위해 기획한 것이다. 두 회사는 T 우주패스 상품을 통해 신규 고객 유입 확대와 고객 혜택 강화 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

T 우주패스를 구독한 고객들은 월 9900원 구독료를 내고 ▲이마트24에서 상품 구매 시 최대 20% 할인▲스타벅스 사이렌오더 주문 시 제조 음료 20% 할인 ▲올리브영 온 오프라인 1만원 상당 혜택을 받을 수 있다. 구독상품은 가입한 통신사와 관계없이 누구나 이용할 수 있다.

이마트24 매장에서는 상품 구매 시 1000원당 200원 할인받을 수 있다. 계산 시 'T 우주패스 매직 바코드'를 스캔하면 할인받을 수 있다. 1일 1회 최대 4000원, 월 2만원 한도 내에서 가능하다. 다만 1+1, 2+1, 할인 상품은 중복 할인 적용이 불가능하다.

스타벅스는 사이렌오더로 제조 음료 구매 시 20% 할인 혜택을 받을 수 있으며, 혜택은 일 최대 5000원 월 3만원 한도 내에서 사용할 수 있다. 올리브영은 온 오프라인에서 사용 가능한 1만원 상당의 혜택을 제공한다. 고객들은 4000원 모바일 상품권과 2만원 이상 구매 시 사용 가능한 3000원 할인 쿠폰, 올리브영 앱 이용 시 사용할 수 있는 무료배송 쿠폰(2500원 상당) 혜택을 누릴 수 있다.

T 우주패스 상품 출시를 기념해 이달 27일부터 31일까지 가입 시, 이마트24 2000원 할인쿠폰, 스타벅스 카페 아메리카노 톨 사이즈 무료 쿠폰 1장, 올리브영 2000원 기프트카드도 추가로 받을 수 있다. 이마트24는 이번 구독상품과 연계해 고객들이 체감할 수 있는 다양한 프로모션을 순차적으로 선보일 예정이다.

이마트24는 KT 멤버십 최대 10% 할인, 신세계포인트, CJ ONE 포인트 적립, 사용, 대한항공 마일리지 적립 등 다양한 제휴 할인 혜택을 제공하고 있다. 김상현 이마트24 마케팅담당은 "이마트24는 T 우주와의 제휴로 할인 혜택을 제공하는 구독상품을 선보임으로써 신규, 충성 고객을 확보하려는 전략"이라며 "앞으로도 제휴처 확대와 혜택 강화를 통해 고객들에게 차별화된 경험을 제공할 계획이다"고 전했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



