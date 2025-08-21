삼성D 'QD-OLED'로 '소닉' 게임 즐긴다…'게임스컴 2025'서 세가와 협력

삼성D-세가, QD-OLED 체험존 운영

32형 4K QD-OLED 모니터로 게임 경험

9월 발매 예정 '소닉 레이싱 크로스월드'

QD-OLED 모니터로 몰입감 극대화

삼성디스플레이는 세계적인 게임업체 '세가(SEGA)'와 협력해 '게임스컴 2025'에서 QD-OLED 화질 체험존을 운영한다고 21일 밝혔다.

독일 쾰른 '게임스컴 2025' 세가 부스 외벽에 설치된 QD-OLED TV. 사진=삼성디스플레이

게임스컴은 20~24일(현지시간) 독일 쾰른에서 열리고 있다. 체험존에선 QD-OLED 모니터의 선명한 화질로 하반기 글로벌 출시 예정인 세가의 '소닉 레이싱 크로스월드'를 미리 즐겨볼 수 있다. 삼성디스플레이는 세가 부스 외벽에 65, 77형 QD-OLED TV도 설치해 게임을 최고 화질로 게임 홍보도 돕는다.

9월 정식 발매 예정인 '소닉 레이싱 크로스월드'는 '소닉' 시리즈의 인기 캐릭터들이 등장하는 레이싱 배틀 게임으로 다양한 차량과 캐릭터를 조합해 더욱더 현란한 게이밍을 즐길 수 있다. 또 한층 박력 넘치는 트랙 연출이 더해져 최고의 레이싱 경험을 제공할 게임으로 기대를 모으고 있다.

아이보 거스코비치 세가 비즈니스 및 브랜드 최고 책임자는 "한층 더 화려해진 그래픽과 스릴 넘치는 속도감, '소닉 레이싱 크로스월드'의 매력을 제대로 경험하기 위한 최고의 선택이 QD-OLED"라며 "정확한 컬러 표현력과 넓은 색역, 빠른 움직임에도 끌림 없이 완벽한 화질을 제공하는 QD-OLED를 통해 차원이 다른 몰입감을 느껴볼 수 있을 것"이라고 말했다.

독일 쾰른 '게임스컴 2025' 세가 부스에서 삼성디스플레이 QD-OLED가 탑재된 모니터로 신작 게임을 체험하는 관람객의 모습. 사진=삼성디스플레이

삼성디스플레이는 이 행사에서 델(Dell), MSI와 함께 자사의 32형 4K QD-OLED가 탑재된 모니터 50대를 준비해 전시하고 관람객들에게 QD-OLED의 탁월한 게이밍 화질을 체험할 기회를 제공하고 있다. 세가의 게임 체험도 이를 기반으로 성사됐다.

특히 에일리언웨어의 AW3225QF 제품은 세계 최초 4K QD-OLED 게이밍 모니터로, 240Hz의 고주사율을 갖춰 PC와 콘솔 게이밍 환경 모두에 적합하다. 델의 S3225QC 제품은 AI 강화 3D 공간 오디오를 갖춘 콘솔 게임에 최적화돼 있다. MSI의 MAG321UP 제품은 MSI OLED Care 2.0 기술로 신뢰도 높은 게이밍 경험을 제공한다.

삼성디스플레이 관계자는 "이번에 전시한 모니터는 비디오전자공학협회(VESA) '디스플레이 HDR 트루 블랙 400' 인증을 획득한 제품으로 블랙 표현력, 명암비는 물론 퀀텀닷의 광학적 특성으로 컬러 표현력이 뛰어나다"며 "실감 나는 화질에 화려한 색상 표현력이 더해져 게임의 몰입감을 배가시킬 수 있을 것"이라고 설명했다.





