본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

특검, '김건희 집사' 김예성 구속기간 다음달 1일까지 연장

세종=이동우기자

입력2025.08.20 20:00

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 김 여사 일가의 집사로 알려진 김예성씨 구속기간을 다음 달 1일까지로 연장했다.


특검팀은 20일 "김예성씨에 대한 구속기간이 오늘 법원에 의해 9월 1일까지로 연장 결정됐다"고 언론에 공지했다. 김씨의 1차 구속 기간은 오는 22일까지다.

형사소송법상 판사는 검사의 신청에 의해 수사를 계속하는 데 타당한 이유가 있다고 인정한 때에는 최장 10일까지 구속기간 연장을 한 차례 허가할 수 있다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 나오고 있다. 2025.08.12 사진공동취재단

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 나오고 있다. 2025.08.12 사진공동취재단

AD
원본보기 아이콘

앞서 특검팀은 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 등 혐의로 지난 15일 김씨를 구속했다.


김씨는 특검팀의 주요 수사 대상인 '집사 게이트'의 당사자로 알려졌다. 김 여사 일가의 집사로 지목된 김씨가 설립에 참여하고 지분까지 가진 렌터카업체 IMS모빌리티가 2023년 카카오모빌리티, 신한은행 등으로부터 184억원을 부당하게 투자받았다는 의혹을 받는다.


특검팀은 지난 18일 김씨를 구속 후 처음 소환해 횡령 혐의와 함께 184억원 투자금 의혹을 조사했으나 김씨는 정상적인 투자와 수익 취득이었다고 진술한 것으로 알려졌다.




세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

"내년 전기차 구매 보조금 300→400만원 인상 협의 중"

새로운 이슈 보기