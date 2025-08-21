코스피, 주도주 부재에 각종 악재까지…반등은 언제쯤

코스피 3일 연속 하락

전일 장중 3100선 무너지기도

방산·원전주 등 상반기 주도주 부진

정책 우려와 AI 거품론 등으로 투심 위축

코스피의 부진이 길어지고 있다. 상반기 상승세의 주역이었던 방산주와 원전주가 흔들리면서 하반기에는 지수를 끌어내리는 주범이 되고 있고 이를 방어할 다른 주도주는 뚜렷하지 않은 상황이다. 정책 관련 불확실성에 인공지능(AI) 거품론까지 제기되면서 투자심리는 잔뜩 위축된 모습이다.

21일 한국거래소에 따르면 전일 코스피는 0.68% 하락한 3130.09에 마감했다. 3일 연속 하락세가 지속됐다. 특히 전일 장중에는 3100선이 무너지기도 했다. 코스피가 장중 3100선을 밑돈 것은 지난달 8일 이후 처음이다. 2% 넘게 하락하기도 했던 코스피는 점차 낙폭을 줄여가며 3100선을 회복했다.

상반기 코스피 상승세를 견인했던 방산주와 원전주의 부진이 코스피 약세로 이어지고 있다. 전일 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 57,400 전일대비 2,100 등락률 -3.53% 거래량 27,973,111 전일가 59,500 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜이억원 금융위원장 후보자 재산 20억원…개포동 아파트 소유3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close 는 3.53% 하락한 5만7400원에 장을 마치며 나흘째 하락 행진을 지속했다. 지난주 7만원선을 오르내렸던 주가는 5만7000원대로 내려온 상태다. 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 48,750 전일대비 1,100 등락률 -2.21% 거래량 453,487 전일가 49,850 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 [특징주]美 로열티 지급?…두산에너빌리티 등 원전株 약세[클릭 e종목]"한전KPS, 해외·신규 원전 정비 수주 성장동력"KB증권 "체코 원전 늦어질 뿐…계약 무산 가능성은 제한적" 전 종목 시세 보기 close , 한전기술 한전기술 052690 | 코스피 증권정보 현재가 87,000 전일대비 3,300 등락률 -3.65% 거래량 1,180,911 전일가 90,300 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 [특징주]美 로열티 지급?…두산에너빌리티 등 원전株 약세[클릭e종목] "2Q 부진 한전기술, 한국형 원전 수출 확대 노려야"[특징주]한전기술, 4%대 약세…"원전 수혜 제한적" 전 종목 시세 보기 close 도 각각 2.21%, 3.65% 하락했다. 한국수력원자력·한국전력이 미국 웨스팅하우스와 맺은 '굴욕 계약' 논란에 원전주들이 흔들리고 있다.

방산주 역시 러시아와 우크라이나의 종전 가능성에 최근 부진한 모습을 보이고 있다. 지난달 말 99만8000원까지 오르며 황제주 등극을 앞뒀던 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 816,000 전일대비 11,000 등락률 -1.33% 거래량 322,736 전일가 827,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close 는 81만원대로 내려앉았다. 한화에어로스페이스는 이달 들어 18.07% 하락했다. 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 170,700 전일대비 3,500 등락률 -2.01% 거래량 866,251 전일가 174,200 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리 스탁론 출시…주식자금 활용 부담 확 낮췄다연 4%대 최저금리로 주식자금 고민 해결! 당일 실행, 대체거래소도 가능연 4%대 최저금리 주식자금, 대체거래소 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close 도 이달 15.50% 내렸다.

미국이 수입 철강과 알루미늄 제품에 부과하는 50% 품목관세를 건설·전력기기 등 파생상품으로 확대하면서 상반기 주도주 중 하나로 꼽혔던 전력기기주도 약세다. LS일렉트릭( LS ELECTRIC LS ELECTRIC 010120 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 16,500 등락률 -5.98% 거래량 225,938 전일가 276,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 신고가 행진 지주사…옥석 가리기는 어떻게MS 발빼자 전력기기株 '털썩'…데이터센터 버블 경고등[클릭 e종목]“LS일렉트릭, 美데이터센터 수주로 성장폭 커질 것” 전 종목 시세 보기 close )은 이달 16.43%, HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 446,500 전일대비 13,500 등락률 -2.93% 거래량 218,684 전일가 460,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 HD현대 2분기 영업이익 1조1389억원…전년比 29.4%↑[특징주]"이익 개선흐름 주목"…HD현대일렉트릭, 5%대 상승[클릭 e종목]"HD현대일렉트릭, 관세 비용 전가 여부가 관건" 전 종목 시세 보기 close 은 10.88% 각각 하락했다.

정해창 대신증권 연구원은 "원자력과 방산, 전력기기는 상반기 상승장에서 주도주 역할을 하며 주가가 상승했고 가격 부담이 높아져 있던 업종"이라며 "상승 모멘텀이 약해지면서 투자자들이 부정적 이슈에 민감하게 반응, 차익 매물이 출회되며 주가와 지수 전반에 부담으로 작용했다"고 분석했다.

AI 거품론도 투자심리에 부정적인 영향을 미쳤다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 AI 관련주 버블 가능성 언급에 19일(현지시간) 뉴욕 증시에서 기술주들이 약세를 보였고 엔비디아는 3.5% 하락했다. 이 여파로 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 7,500 등락률 -2.85% 거래량 3,571,545 전일가 263,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'[특징주]SK하이닉스, AI 거품론에 엔비디아 급락하자 3%대 약세 전 종목 시세 보기 close 도 2.85% 내렸다.

정책 관련 우려도 여전하다. 이재원 신한투자증권 연구원은 "노란봉투법이 원안대로 23일 본회의에 상정될 예정으로 조선업종 등의 추가 차익 실현의 빌미가 되고 있고 정부와 국회간 대주주 양도세 강화 및 유지에 대한 줄다리기도 지속되면서 투자자의 피로감을 유발하고 있다"고 분석했다.

여기에 잭슨홀 미팅과 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장 연설, 정부의 대주주 양도세 기준 발표 등 이벤트가 예정돼 있다는 점도 부담이다. 이들 이벤트의 결과가 시장에 부정적인 영향을 줄 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 나정환 NH투자증권 연구원은 "코스피가 3130선까지 하락한 상황에서 향후 이벤트 결과가 시장에 부정적으로 작용할 가능성도 존재한다"면서 "7월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 Fed가 기준금리를 인하할 확률은 100%까지 확대됐으나 현재는 83% 수준으로 축소됐는데 이는 파월 의장이 시장의 기대와 달리 관세에 따른 인플레이션 억제를 위해 금리 동결을 시사할 수 있다는 우려가 제기되고 있기 때문"이라고 설명했다. 이어 "또한 정부의 대주주 양도세 기준도 현행 50억원이 유지될 것이란 기대가 있으나 강화될 가능성도 배제할 수 없는 상황"이라고 덧붙였다.

이벤트 결과가 시장의 기대와 다르게 나올 경우 코스피가 3100선을 이탈할 수 있다는 전망이 나온다. 나 연구원은 "시장이 기대하던 이벤트가 예상과 달리 부정적으로 발표될 경우 코스피는 3100선 이하로 하락할 가능성도 존재한다"면서 "다만 코스피 3000선은 선행 주가수익비율(PER) 10배, 2900선은 후행 주가순자산비율(PBR) 1.0배 수준으로 각각 1차, 2차 지지선 역할을 할 것으로 판단된다. 지수가 하락할 경우 정부의 우호적인 정책이 나올 가능성이 있어 단기 이벤트로 인한 조정이 지나간 후에는 매수 관점에서 접근할 필요가 있다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



