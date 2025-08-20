본문 바로가기
아산경찰병원 건립사업 예비타당성 조사 통과…2029년 개원 목표

임춘한기자

입력2025.08.20 16:12

사업비 1724억 원, 300병상 규모

경찰청은 20일 '아산경찰병원 건립사업'이 기획재정부 재정사업평가위원회의 예비타당성 조사를 최종 통과했다고 밝혔다.


아산경찰병원 건립사업 예비타당성 조사 통과…2029년 개원 목표
원본보기 아이콘

아산경찰병원은 1991년 서울시 송파구에 서울경찰병원이 이전·신축한 지 34년 만에 비수도권에 최초로 건립되는 전문병원이다. 총 300병상 규모의 종합병원으로 총사업비 1724억 원을 투입한다. 현장 경찰관 다빈도 질환에 특화된 ▲심뇌혈관센터 ▲정신건강센터 ▲호흡기전문진료센터 ▲근골격센터 ▲비뇨의학센터 ▲건강증진·대사질환센터 등 총 6개 전문진료센터와 24개 진료과목을 운영한다.

아산경찰병원은 응급실 28병상, 중환자실 18병상, 감염병동(음압병상) 20병상을 계획해 지역에 부족했던 필수·중증의료를 제공하고, 감염병 등 국가재난 시 보건위기 대응 등 공공의료 역량도 대폭 강화될 것으로 예상된다.


유재성 경찰청장 직무대행은 "아산경찰병원 건립사업 예비타당성 조사 통과는 14만 경찰 모두의 염원이 모여 이루어진 결과"라며 "현장 경찰관의 처우개선 및 사기를 북돋우려고 이후 예산확보부터 건축까지 모든 과정을 차질 없이 진행하겠다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
