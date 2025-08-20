아산경찰병원 건립사업 예비타당성 조사 통과…2029년 개원 목표

사업비 1724억 원, 300병상 규모

경찰청은 20일 '아산경찰병원 건립사업'이 기획재정부 재정사업평가위원회의 예비타당성 조사를 최종 통과했다고 밝혔다.

아산경찰병원은 1991년 서울시 송파구에 서울경찰병원이 이전·신축한 지 34년 만에 비수도권에 최초로 건립되는 전문병원이다. 총 300병상 규모의 종합병원으로 총사업비 1724억 원을 투입한다. 현장 경찰관 다빈도 질환에 특화된 ▲심뇌혈관센터 ▲정신건강센터 ▲호흡기전문진료센터 ▲근골격센터 ▲비뇨의학센터 ▲건강증진·대사질환센터 등 총 6개 전문진료센터와 24개 진료과목을 운영한다.

아산경찰병원은 응급실 28병상, 중환자실 18병상, 감염병동(음압병상) 20병상을 계획해 지역에 부족했던 필수·중증의료를 제공하고, 감염병 등 국가재난 시 보건위기 대응 등 공공의료 역량도 대폭 강화될 것으로 예상된다.

유재성 경찰청장 직무대행은 "아산경찰병원 건립사업 예비타당성 조사 통과는 14만 경찰 모두의 염원이 모여 이루어진 결과"라며 "현장 경찰관의 처우개선 및 사기를 북돋우려고 이후 예산확보부터 건축까지 모든 과정을 차질 없이 진행하겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



