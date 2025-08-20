본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 허가 획득

유현석기자

입력2025.08.20 09:35

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼천당제약 은 아일리아 바이오시밀러 'Vial & PFS'가 유럽 EMA로부터 허가받았음을 유럽 허가대행사로부터 연락받았다고 20일 밝혔다.

삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 허가 획득
AD
원본보기 아이콘

회사관계자는 "미국 다음으로 세계에서 두 번째로 큰 시장인 유럽에서 허가받은 것은 삼천당제약의 아일리아 바이오시밀러의 경쟁력을 입증하는 것"이라며 "아일리아 바이오시밀러는 동유럽과 서유럽을 구분하여 판매할 것을 염두해 두고 상품명도 2개로 나눠서 등록했다"고 말했다. 이어 "특허가 만료 되는 대로 유럽 시장에서 판매될 수 있도록 제품 생산도 차질 없이 진행하고 있다"고 밝혔다.


마지막으로 "삼천당제약은 아일리아 바이오시밀러가 차질 없이 판매되어 파트너사가 목표하고 있는 매출액을 달성할 수 있도록 할 것"이라며 "예전에도 몇 차례 밝힌 것처럼 아일리아의 80%가 PFS 판매로 이뤄졌는데 캐나다에 이어 유럽에서도 삼천당제약이 최초로 PFS를 판매하게 될 가능성이 높다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초고압 변압기 韓기업 '비상'(종합) '역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

삼성맨·은행원보다 낫다반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

케데헌 아냐는 안철수 질문에 김문수 의외의 답변

"AI 사장에 반말로 물어보면 안되겠지?"…AI 확산 나선 日 대기업

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'

새로운 이슈 보기