월드비전, '비투비' 서은광과 '자립마을 캠페인' 시작

월드비전(회장 조명환)은 19일부터 그룹 비투비(BTOB)의 멤버 서은광과 함께 '자립마을 캠페인'을 전개한다고 밝혔다.

'자립마을 캠페인'은 마을이 외부의 도움 없이 스스로 살아갈 수 있을 때까지, 식수위생, 보건영양, 교육, 생계자립 분야를 통합적으로 지원하는 월드비전 대표 브랜드 캠페인이다.

'자립마을, 당신의 스탑링으로부터'라는 슬로건으로 진행되는 이번 캠페인의 상징 '스탑링(STOP Ring)'은 마을이 자립하면 후원을 멈추는 '완결형 후원'을 의미하는 실버925 소재의 반지다. 이 특별한 굿즈는 나눔의 의미를 일상 속에서 되새길 수 있도록 제작돼, 특히 2030 세대에게 큰 호응을 얻고 있다.

캠페인에는 비투비 서은광이 재능기부로 참여해 자립의 가치와 나눔의 의미를 전하는 데 함께하고 있다. 캠페인 영상에서 서은광은 "왜 스탑이냐고요? 후원을 멈출 수 있는 건 후원뿐이니까요. 후원을 멈춰도 마을 스스로 살아가는 그날까지, 저도 스탑링과 함께 응원하겠습니다"라며 진심 어린 메시지를 전했다.

월드비전은 서은광과의 콜라보를 기념해, 이날부터 정기후원에 참여하는 선착순 2000명에게 '스탑링 광패키지'를 특별 제공한다. 패키지에는 스탑링 외에도 서은광 포토카드, 실버 반지를 닦을 수 있는 '은광천(폴리싱 천)'으로 구성돼 있다.

캠페인 참여 신청은 월드비전 공식 홈페이지를 통해 가능하며, 캠페인 영상, 참여 방법 등 상세 내용은 포털사이트에서 '월드비전 스탑링'을 검색해 확인할 수 있다.

모금된 후원금은 잠비아 뮬렌제 마을 자립을 위한 지역개발사업에 우선 사용되며, 이후 유사한 위기에 처한 다른 마을들에도 순차적으로 지원될 예정이다. 월드비전은 해당 마을 주민들과 협력해 식수, 보건, 교육, 생계 등 필수 분야에서 아동이 안전하고 건강하게 자랄 수 있는 자립마을 조성에 힘쓰고 있다.

비투비 서은광은 "오래전부터 나눔 캠페인에 함께하고 싶었는데, 이렇게 월드비전 자립마을 캠페인으로 함께할 수 있게 돼 뜻깊고 감사한 마음"이라며 "많은 관심 속에서 우리 모두 행복을 나눌 수 있기를 기도하며, 후원이 필요 없어 멈춰지는 그날까지 저 또한 응원하며 함께하겠다"고 말했다.

조명환 월드비전 회장은 "마을의 자립은 아이들이 안전하게 보호받으며 자유롭게 꿈을 키워 갈 수 있는 환경이 마련된다는 의미"라며 "이번 캠페인을 통해 많은 분들이 나눔에 동참하시고, 자립이라는 지속 가능한 가치에 공감해 주시기를 바란다. 따뜻한 마음으로 캠페인에 함께해 주신 서은광님에게 진심으로 감사드린다"고 말했다.





