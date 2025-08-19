본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

PLUS미국나스닥100미국채혼합50 ETF, 신규 상장

박형수기자

입력2025.08.19 08:40

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한화자산운용은 'PLUS 미국나스닥100미국채혼합50' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 19일 밝혔다.


PLUS 미국나스닥100미국채혼합50은 나스닥100지수에 50%, 잔존만기 3개월 미만 초단기 미국채에 50%씩 투자하는 채권혼합형 펀드다. 채권혼합형 펀드 내 주식 투자 한도인 50%를 모두 나스닥100에 할당했다.

퇴직연금(DC·IRP) 계좌에서 주식 투자 비중을 최대한 늘리려는 적극적 투자자를 겨냥했다. 현행 규정상 퇴직연금 계좌는 자산의 70%까지만 주식 등 위험자산에 투자할 수 있다. 나머지 30%는 예적금, 채권, 채권혼합형 펀드 등 안전자산에 투자해야 한다.


PLUS 미국나스닥100미국채혼합50을 활용하면 퇴직연금 계좌에서 최대 85%까지 나스닥100에 투자할 수 있다. 나스닥100 추종 ETF에 퇴직연금의 70%를 투자하고, 나머지 30%를 'PLUS 미국나스닥100미국채혼합50'에 할당하는 방식이다.


미래 산업을 주도하는 글로벌 혁신 기업들로 구성된 나스닥100은 장기간 우상향 성과를 보여왔다. 지난달 말 기준 최근 10년간 연평균 수익률은 18.95%, 최근 3년간은 26.44%를 기록했다. 기준금리 인하 기대감이 높아지는 가운데 올해 2분기 미국 빅테크 기업들의 호실적 발표로 향후에도 양호한 성과가 예상된다.

3개월 미만 초단기 미국채 편입으로 포트폴리오 변동성을 효과적으로 제어할 수 있다. 초단기 미국채는 채무불이행 위험이 현저히 낮고, 만기가 짧아 금리 변화에 따른 가격 변동성이 적다는 장점이 있다.


금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "퇴직연금의 장기 성과를 높이려는 적극적 투자자라면, 의무 안전자산 비중을 이 상품에 할당해 기대 수익률을 높일 수 있을 것"이며 "초단기 미국채 편입으로 변동성을 효과적으로 제어하도록 설계돼 퇴직연금 계좌 내 안정적 자산관리가 가능할 것"이라고 말했다.


PLUS미국나스닥100미국채혼합50 ETF, 신규 상장
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

"군인이 러버콘인가"…땡볕에 주차자리 맡는 군인 영상에 '시끌'

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기