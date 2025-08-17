수년째 석유화학 골병...구조조정 칼 빼든 정부(종합)

부총리 주재 관계장관 현안간담회

정부 이달 대책 발표

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 17일 오후 정부서울청사에서 김정관 산업통상자원부 장관, 권대영 금융위원회 부위원장, 남동일 공정위 부위원장이 참석한 가운데 관계장관 현안간담회를 열어 석유화학산업 사업재편 관련 진행상황을 보고받고 향후 대응방향을 논의했다. 사진 왼쪽부터 권대영 부위원장, 구윤철 부총리, 김정관 장관, 남동일 부위원장. (사진출처:기획재정부) AD 원본보기 아이콘

정부가 생사의 기로에서 헤매고 있는 국내 석유화학업계의 구조조정 논의에 속도를 낸다. 기업 자구책이 속도감 있게 이뤄질 수 있도록 판을 짜고 생존을 가르는 골든타임을 놓치지 않도록 각종 금융·정책 지원 방안도 논의한다.

기획재정부는 17일 오후 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리 겸 기재부 장관 주재로 관계장관 현안간담회를 열어 석유화학산업 사업재편 관련 진행상황을 보고받고 향후 대응방향을 논의했다고 밝혔다. 이날 회의에는 김정관 산업통상자원부 장관, 권대영 금융위원회 부위원장, 남동일 공정위 부위원장 등이 참석했다.

정부는 지난해 말 '석유화학산업 경쟁력 제고 방안'을 발표했지만, 12·3 비상계엄 사태와 조기대선으로 논의가 한 발도 진척되지 못했고, 재편 과정이 늦어지면서 산업 존폐에 대한 우려가 커져왔다.

이재명 대통령은 앞서 지난 14일 수석·보좌관회의에서 "석유화학이 상당히 큰 위기"라며 "관계 부처가 석유화학 사업 재편 종합대책을 신속하게 마련하도록 해 달라"고 지시했다. 주무부처인 산업부는 '석유화학산업 구조 재편 방안'을 마련해 관계부처, 업계와 최종 조율에 들어갔다. 늦어도 이달 중 대책을 발표할 계획이다.

산업부가 발표하는 구조 개편 방안은 기업의 설비개편 등 자발적 구조조정을 유도하기 위한 다양한 인센티브 지원에 초점을 둔 것으로 전해진다. 책임있는 당사자인 기업들이 자발적으로 사업을 조정하거나 인수합병(M&A) 등 결단을 내리면, 사업 재편이 신속히 이뤄지도록 정부가 각종 제도·행정 지원에 나선다는 것이다.

이번 대책 발표에서는 개별 기업의 구체적인 구조조정 계획이 수치 등으로 제시될 것으로 알려졌다. 글로벌 공급 과잉에 대응하기 위한 생산 물량 조절이 불가피한 만큼, 업계 논의를 바탕으로 경쟁력을 유지할 수 있는 수준의 생산 설비 가동 계획이 정리될 전망이다. 앞서 산업부는 석유화학 업계 사업 재편 방향으로 설비 폐쇄, 사업 매각, 합작법인 설립, 운영 효율화와 신사업 M&A 등을 제시한 바 있다.

국내 석유화학산업은 중국발 공급 과잉으로 인한 수익성 악화가 누적되며 수년째 불황이 깊어지고 있다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)을 통해 진행한 컨설팅 용역에 따르면 국내 석유화학 기업의 영업손익과 재무 상황을 고려했을 때 현재의 불황이 이어진다면 3년 뒤에는 기업의 절반은 지속이 불가능할 것으로 분석됐다.

업계에서는 위기에 대응해 최근 LG화학이 대산·여수 공장의 석유화학 원료 스티렌모노머(SM) 생산 라인의 가동을 중단하고, 나주 공장 알코올 생산을 중단하기로 결정하는 등 자구 노력을 기울이고 있다.

하지만 산업 구조조정이 성공하려면 기업 스스로 더욱 강도높은 자구책을 내놔야 한다는 지적도 나온다. 앞선 조선해운 구조조정 사례처럼 기업간 빅딜이나 이해관계자 간 고통 분담이 병행돼야 구조조정 성공의 발판을 마련할 수 있다는 것이다. 김정관 장관은 최근 산업 현장을 찾은 자리에서 "석유화학산업의 현 상황을 엄중하게 인식하고 있다"며 "업계가 합심해 설비 조정 등 자발적 사업 재편에 참여해야 한다"고 말했다.





세종=조유진 기자



