본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

대통령실, 방미 전 경제인 간담회…"투자계획·애로사항 청취"

송승섭기자

입력2025.08.17 17:52

수정2025.08.17 17:55

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

17일 전은수 부대변인 서면 브리핑
"대미 관세협상 지원 기업에 사의"
비서실장·정책실장·안보실장 기자간담회도

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

대통령실이 한-미 정상회담 전 '경제단체·기업인 간담회'를 열고 대미 투자·구매계획과 애로사항을 듣는다.


전은수 대통령실 부대변인은 17일 서면 브리핑을 통해 "대통령실은 다음 주 국정과제 후속 조치와 해외순방을 준비하는데 집중할 예정"이라면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 오는 24~26일 미국을 방문해 도널드 트럼프 대통령과 만난다. 대통령실은 한미 정상회담 전 경제계 인사를 초청해 대미 관세 협상 과정에서 우리 기업들의 다각적인 지원에 사의를 표할 방침이다. 정상회담과 관련해 경제 분야의 성과 사업, 우리 기업의 대미 투자 구매계획, 애로사항 등을 청취한다.


또 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 위성락 안보실장이 기자 간담회를 진행한다. 전 부대변인은 "외교·안보·정책·경제·인사 등 분야별 질의응답 속에서 국민주권 정부의 국정 비전과 주요 현안을 둘러싼 언론과의 소통이 이뤄질 것으로 기대한다"고 설명했다.


정부에서는 경제 성장 전략과 관련해 관계부처 장관 회의 및 합동브리핑이 예정됐다. 브리핑에서는 인공지능(AI) 대전환, SI 반도체 등 초혁신 경제 추진을 위한 논의가 이뤄진다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"막걸리 샀는데 이게 맞아? 먹으면 죽는 건가"…편의점 유통기한 '사각지대' "막걸리 샀는데 이게 맞아? 먹으면 죽는 건가"…편... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잠들기 전 '이것' 안 빼면 늙는다"…피부과 의사들의 경고

"업무 많고 급여 낮은 직업"…미국도 젊은층 교직 기피 뚜렷

트럼프가 주면 안받아?…톰 크루즈, '케네디센터 공로상' 수상 제안 '거절'

"5성급 호텔·샤넬백·반클리프 목걸이"…요즘 MZ 프러포즈 필수템

尹이 마지막까지 찾은 애완견 '토리'…김건희 구속 후 돌봄은 누가?

'김동선 버거'도 매물로 나왔다…외식 브랜드, M&A '찬바람'

현대차 노조 "내달 파업 불사"…한국GM은 쟁대위 재개

새로운 이슈 보기