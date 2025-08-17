특검 대응책 두고 조경태 "적극 응해야" 김문수 "범죄혐의 없어"

국민의힘 당대표 후보자 방송 토론회

국민의힘 당 대표 후보로 나온 조경태 의원은 17일 진행된 2차 방송토론회에서 "어떤 정권이든, 윤석열 정권이든 이재명 정권이든 특검이 합법적으로 이뤄진다면 응해야 한다"고 주장했다. 김건희 특별검사팀은 지난 13일 여의도 중앙당사에 수사관을 보내 당원명부 압수수색을 시도했으나 실패했다.

국민의힘 당 대표 선거에 출마한 후보들이 17일 서울 여의도 KBS에서 열린 2차 텔레비전 토론회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김문수 전 고용노동부 장관은 이날 오후 서울 영등포구 KBS 본관에서 진행된 제6차 전당대회 당 대표 후보자 방송토론회에서 "이재명 특검이 당사를 침탈해 당원 명부 500만명을 뺏으려 왔는데 저는 대전에서 합동 연설회를 마치고 그날 밤부터 바로 농성에 들어갔다"며 조 의원에게 특검 대응책에 대한 입장 표명을 요구했다. 김 전 장관은 "범죄 혐의도 하나도 없다"며 "당원 명부 500만명을 내놓으라고 하는 것은 세계 정당 역사상 이런 폭거, 만행은 없다"고 목소리를 높였다.

조 의원은 "김건희 특검을 하는 이유 중 하나가 통일교와 관련된 내용"이라며 "물론 제1야당에 침탈한 행위는 막아야겠지만 원인을 제공한 자가 누구인지 봐야 한다. 김건희 관련 인물"이라고 답했다.

그러면서 "'특검 거부하는 자가 범인이다'라고 말한 자가 누군지 아는가. 윤석열 전 대통령"이라며 "지도부와 특검이 협의 중이라고 하지만 범죄 혐의가 뚜렷하게 드러나는 부분에 대해선 적극적으로 특검에 응해야 한다"고 말했다.

이어 "헌법 제20조 2항은 종교와 정치 분리다. 개인적으로 통일교든 무슨 교든 들어가는 것은 관계 없다. 정치적 자유가 보장되기 때문이다"라면서도 "특정 종교가 윗선에 의해 강압적으로 입당하거나 지시에 의해 집단적으로 입당하는 것은 헌법 유린 행위가 될 수 있다"고 지적했다.

김 전 장관이 "조 의원이 당 대표가 되면 특검이 당을 압수 수색을 하러 와 500만명 명단을 내놓으라고 하면 다 내주겠다"고 반문하자 "당연히 500만명의 소중한 당원은 지켜야 한다"면서도 "범죄 혐의가 있는 사람들은 선제적으로 대응해야 한다"고 강조했다.





