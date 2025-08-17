국힘 살려면…찬탄 "尹·계엄 버려야" 반탄 "내부분열 버려야"

국민의힘 당대표 후보자 방송 토론회

국민의힘 8·22 전당대회에 출마한 당권 주자들이 17일 진행된 2차 방송토론회에서 당 지지율 하락 원인을 놓고 찬탄(탄핵 찬성)파와 반탄(탄핵 반대)파로 극명하게 나뉘어 엇갈린 주장을 폈다.

국민의힘 당 대표 선거에 출마한 후보들이 17일 서울 여의도 KBS에서 열린 2차 텔레비전 토론회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조경태 의원은 이날 오후 서울 영등포구 KBS 본관에서 진행된 제6차 전당대회 당 대표 후보자 방송토론회에서 '대선 패배와 지지율 하락 위기에 처한 국민의힘이 버려야 할 것'에 대해 "윤석열 전 대통령"이라고 답했다. 그는 "불법 비상계엄으로 국민께 많은 고통을 주고 큰 피해를 입혔다"며 보수의 가치를 버리고 국민의힘과 국민을 배신한 '윤석열의 강'을 건너야 한다"고 강조했다.

안철수 의원은 "계엄 옹호를 버려야 국민의힘이 산다"며 "헌법재판소 만장일치로 계엄은 헌법에 위배된다는 판결이 나왔다. 법치주의를 지키는 게 진정한 보수의 길"이라고 말했다.

반탄파 장동혁 의원과 김문수 전 고용노동부 장관은 당내 분열을 문제삼았다. 장 의원은 "내부 분열을 없애야 국민의힘이 산다"며 "밖에 있는 50명의 적보다 안에 있는 1명의 적이 훨씬 위험하다"고 강조했다. 그러면서 "국민의힘을 하나로 모을 때 국민의힘이 살 수 있다"고 했다.

김 전 장관도 "분열을 버려야 국민의힘이 다시 힘차게 살아날 수 있다"며 "함께 모여 대화하고 토론하고 함께해 나갈때 단결을 이룰 수 있다"고 말했다. 이어 "어려운 점은 확실하게 토론해 절차에 따라 하나가 돼야 한다"고 덧붙였다.





