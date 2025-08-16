본문 바로가기
1185회 로또 1등 12명…당첨금 각 23억9000만원(종합)

문채석기자

입력2025.08.16 20:54

수정2025.08.16 20:55

1등 '6, 17, 22, 28, 29, 32'
2등 보너스 번호 '38'

로또복권 운영사 동행복권은 제1185회 로또복권 추첨에서 '6, 17, 22, 28, 29, 32'가 1등 당첨번호로 뽑혔다고 16일 밝혔다.


불황의 영향인지 복권 판매액이 최대 기록을 경신하고 있다. 내년 예상 판매액은 7조 3천억 원에 달할 것으로 전망된다 한다. 서울 종로구의 한 가판점. 사진=허영한 기자 younghan@

2등 보너스 번호는 '38'이다.

당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 12명으로 23억8870만원씩 받는다.


당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 79명으로 각 6047만원씩을, 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 2903명으로 165만원씩을 받는다.


당첨번호 4개를 맞힌 4등(고정 당첨금 5만원)은 15만3798명, 당첨번호 3개가 일치한 5등(고정 당첨금 5000원)은 256만6276명이다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
