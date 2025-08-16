본문 바로가기
美 철강·알루미늄 '50% 관세' 대상 확대…18일부터 발효

전진영기자

입력2025.08.16 10:27

미국 도널드 트럼프 행정부가 철강과 알루미늄 수입품에 대한 50% 관세 부과 범위를 대폭 확대할 예정이다.


15일(현지시간) 미 상무부는 연방 관보 공지를 통해 산업안보국(BIS)이 미국 수입품 품목 코드(HTSUS)에 제품 코드 407개를 추가한다고 밝혔다. 이에 따라 철강 및 알루미늄을 포함하는 파생 제품이 대거 관세 부과 대상으로 추가로 지정됐다.

상무부는 철강 및 알루미늄을 포함하지 않는 구성품에 대해서는 트럼프 대통령이 국가별로 부과한 기존 관세율을 적용한다고 덧붙였다. 관세는 오는 18일 자로 발효된다.


미국은 지난 6월 4일부터 철강 및 알루미늄 제품에 50%의 품목 관세를 부과하고 있다.


앞서 트럼프 대통령은 이날 미러 정상회담을 위해 알래스카로 향하는 전용기 에어포스원에서 취재진과 만나 "내주와 그다음 주에 철강과 반도체에 관세를 설정할 것"이라고 밝혔다.




전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
