'메이플스토리' 쇼케이스 유출 협력사 직원에 법원 "1억 배상" 판결

넥슨의 인기 온라인 게임 '메이플스토리'의 지난 연말 쇼케이스 발표 내용을 온라인 커뮤니티에 사전 유출한 하청업체 직원과 해당 업체가 1억 원의 손해배상금을 물게 됐다.

김창섭 넥슨 '메이플스토리' 총괄 디렉터는 14일 라이브 방송을 통해 "협력사 직원이 공식 발표 전 핵심 콘텐츠를 외부로 유출한 행위가 확인됐다"며 "넥슨은 해당 인원을 상대로 형사 고소 및 민사상 손해배상청구소송을 즉시 병행해 진행했다"고 설명했다. 이어 김 디텍터는 "최근 법원이 넥슨의 청구를 인용해 유출 당사자와 소속 업체 등에 1억 원 상당의 손해배상금을 지급하라는 판결을 했다"고 전했다.

넥슨 "수십만명의 즐거움 빼앗아간 행위"

김 디렉터는 "공식 채널을 통해 공개되지 않은 정보를 사전에 외부에 유포하거나 이와 유사한 시도를 하는 행위는 원활한 게임 서비스를 저해하는 위법 행위"라며 "'메이플스토리'의 쇼케이스는 단순한 정보 전달 행사가 아니라 많은 분과 함께 공유하는 중요한 게임 서비스 중 하나로 유출은 수십만의 사람에게 제공될 즐거움을 빼앗아간 행각"이라고 지적했다. 그러면서 "앞으로도 이와 같은 정보 유출 행위에 대해 선처 없이 강경하게 대응하겠다"고 덧붙였다.

앞서 넥슨은 연말을 맞아 지난해 12월7일 2025년 주요 업데이트 내용을 소개하는 '메이플 겨울 쇼케이스' 행사를 경기 고양시 킨텍스(KINTEX)에서 가졌다. 그런데 행사 전 쇼케이스 주요 발표 내용이 온라인 커뮤니티를 통해 사전 유출되면서 논란이 불거졌다.

넥슨은 "해당 직원은 내부 프로젝트 자료에 접근 가능한 위치에 있었고, 이를 제3자 및 외부 커뮤니티에 전달한 정황이 확인돼 대응에 나섰다"며 "형사 고소는 현재 수사기관을 통해 절차가 진행 중"이라고 밝혔다. 그러면서 "이번 사태를 계기로 내부 인원을 포함한 협력사 보안 교육을 강화하고, 기밀 정보 접근 권한 통제, 로그 모니터링 체계 고도화 등 전방위적 내부 보안 강화 조치를 시행 중"이라고 덧붙였다.

한편 넥슨은 지난 1분기에 이어 2분기에도 매출 1조원대를 기록해 반기 기준 역대 최대 매출을 이뤘다. 넥슨은 13일 2분기 매출 1조1494억원을 달성했다고 밝혔다. 이 기간 넥슨의 영업이익은 3646억원을 기록했다.





