"트럼프 정부, '경영난' 인텔 지분 인수 검토"

도널드 트럼프 미국 행정부가 경영난을 겪는 인텔의 지분을 미국 정부가 인수하는 방안을 인텔과 논의하고 있다고 블룸버그통신이 소식통을 인용해 14일(현지시간) 보도했다.

블룸버그통신에 따르면 이 계획은 지난 11일 트럼프 대통령과 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)의 면담에서 비롯됐다. 현재 세부 내용을 정리 중이며 정부가 인수할 지분의 양은 확실하지 않다. 인텔은 계획에 대해 입장을 밝히지 않았으나 성명에서 "미국의 기술과 제조 리더십을 강화하려는 트럼프 대통령의 노력을 지원하는 데 매우 전념하고 있다"고 밝혔다.

인텔이 비용을 줄이고 인력을 감축하는 상황에서 정부가 지분을 인수하면 자금이 수혈되면서 인텔의 재정 상태가 개선될 수 있다고 블룸버그통신은 관측했다.

인텔의 미국 오하이오주 반도체 공장 건설 계획도 탄력을 받을 수 있다. 인텔은 오하이오 공장을 세계 최대 반도체 제조시설로 만들겠다고 과거에 약속했지만, 경영난을 겪으면서 계획이 여러 차례 지연됐다.

트럼프 행정부에서 정부는 핵심 산업의 기업 경영에 갈수록 더 개입하고 있다. 트럼프 행정부는 엔비디아의 대(對)중국 인공지능(AI) 반도체 수출을 허가하는 대가로 그 매출의 15%를 받기로 했으며, 일본제철의 US스틸 인수를 허가하는 대신 US스틸의 주요 경영 결정을 좌우할 수 있는 황금주를 받기로 했다. 또 미 국방부는 희토류 생산업체인 MP머트리얼스에 4억달러 규모의 지분 투자를 하기로 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



