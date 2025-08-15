본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'차명거래 의혹' 이춘석 7시간 조사…"국민께 사죄드린다"

이승형기자

입력2025.08.15 13:10

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'미공개정보 이용' 내부 거래 여부 등 추궁

보좌관 명의 계좌로 차명 주식거래를 했다는 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원이 경찰에 출석해 7시간여 동안 조사를 받은 뒤 15일 귀가했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이날 오전 1시50분께 서울 마포구 광역수사단 청사에서 나온 이 의원은 "물의를 일으킨 것에 대해서 국민들에게 깊이 사죄드린다"며 "조사를 성실히 받았고 앞으로도 성실히 임하겠다"고 했다. "혐의를 인정하느냐", "조사에서 어떤 점을 소명했느냐" 등 취재진 질문에는 별다른 대답을 하지 않은 채 대기 중이던 차를 타고 떠났다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 전날 오후 6시45분부터 이 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 경찰은 이 의원을 상대로 보좌관 차모씨 명의를 빌려 증권 계좌를 열어놓고 장기간에 걸쳐 차명·내부 거래를 한 것이 아닌지 등을 추궁한 것으로 전해졌다. 이 의원과 차씨는 금융실명법 및 이해충돌방지법 위반 등 혐의로 입건돼있다.


이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 차씨 명의로 네이버와 LG CNS 등 인공지능(AI) 관련주를 거래하는 모습이 언론에 포착됐다. 이 의원이 당시 AI 분야를 담당하는 국정기획위원회 경제2분과장을 맡고 있어 미공개 정보를 이용해 주식을 거래한 것 아니냐는 의혹이 불거졌다.


다만 이 의원은 '본회의장에 보좌관의 휴대전화를 잘못 가져간 것'이라는 입장이다. 경찰은 지난 7일 법률·자금 추적 전문인력 등을 포함한 총 25명 규모의 전담수사팀을 편성하고 사흘 뒤인 11일 이 의원 사무실과 자택 등을 압수수색했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

7000원짜리가 다이소에선 1500원…'못 사서 난리' 입소문에 품절대란 7000원짜리가 다이소에선 1500원…'못 사서 난리' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

결정사 만들어 체계적으로…입주민끼리 맞선 보던 평당 2억 아파트 근황

"외모·목소리·성격 내맘대로"…中 '여자친구 로봇' 가격은?

'K 혼문' 한류 4.0 활짝…케데헌의 글로벌 신기록 방정식

뉴진스-어도어 분쟁 조정 내달 재개…민지·다니엘 나왔지만 합의 불발

술 안먹는 트럼프 영향?…미국인, 술 자리 횟수도 마시는 양도 확 줄었다

"트럼프 정부, 경영난 인텔 지분 인수 검토"

'차명거래 의혹' 이춘석 7시간 조사…"국민께 사죄드린다"

새로운 이슈 보기