신상진 시장 "안창호·김구 선생의 꿈…성남서부터 실현해 나가겠다"

신상진 성남시장, '제80회 광복절 기념식' 참석

숭고한 독립정신 계승 의지 천명

신상진 성남시장은 15일 오전 10시 성남시청 온누리에서 열린 '제80회 광복절 기념식'에 참석했다.

이날 행사에는 신상진 시장을 비롯해 독립유공자 유족과 광복회 성남시지회 임경수 회장 등 광복회원, 보훈단체장, 국회의원, 도·시의원, 기관·단체장, 공무원, 일반시민 등 600여 명이 참석해 광복의 의미를 되새겼다.

신상진 시장은 경축사를 통해 "우리 민족은 암흑 같은 식민 통치 아래에서도 결코 굴복하지 않았으며, 나라를 되찾기 위한 수많은 이들의 희생과 용기가 오늘의 대한민국을 일구는 뿌리가 되었다"고 강조했다.

특히 신상진 시장은 "성남시는 순국선열의 정신을 계승하여 공정하고 정의로운 도시, 미래 세대가 자랑스러워할 도시로 나아가기 위해 끊임없이 노력하고 있다"며 "도산 안창호 선생께서 말씀하신 '기초가 견고한 나라', 백범 김구 선생께서 꿈꿔왔던 '높은 문화의 나라'를 성남에서부터 반드시 실현해 나가겠다"고 말했다.

기념식은 시립교향악단 식전공연을 시작으로 국민의례, 광복회지회장 기념사, 시장 경축사, 경축공연, 광복절노래 제창, 만세삼창 순으로 진행됐다.





