LG디스플레이, 6분기 만에 패널 판가 천달러 회복…LCD TV 철수 효과

박소연기자

입력2025.08.14 16:57

LG디스플레이가 6개 분기 만에 디스플레이 패널 평균 판가를 1000달러 선으로 끌어올렸다.


14일 LG디스플레이가 공시한 반기보고서에 따르면 2분기 평균 판가는 1056달러로, 2023년 4분기 1064달러 이후 700∼800달러대를 유지하다가 다시 상승했다. 회사 측은 면적당 단가가 낮은 LCD TV 사업 종료가 주된 요인이라고 밝혔다.

중대형 패널 매출 기준 세계 시장 점유율은 2023년 14.6%, 지난해 15.7%에서 올해 상반기 12.9%로 하락했다. TV 패널 점유율은 9.9%로 10% 선이 무너졌다.


IT용 패널 점유율은 17.5%였다. 회사는 중국 업체의 설비 투자와 매입 확대에 맞서 OLED 중심의 사업 구조 전환과 LCD 기술 고도화로 차별화를 추진 중이라고 설명했다.


올해 상반기 매출 대비 연구개발비 비중은 10.4%로 전년(8.4%)보다 늘며 10%를 회복했다.




박소연 기자 muse@asiae.co.kr
