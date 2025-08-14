다올투자증권, 실적 개선 본격화···상반기 당기순이익 319억 '흑자전환'

다올투자증권 다올투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 3,545 전일대비 80 등락률 +2.31% 거래량 55,647 전일가 3,465 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 코스피 3200 뚫자 증권株 신바람, 줄줄이 신고가다올투자증권, 1분기 영업이익 126억…분기 흑자전환 성공다올투자증권, 연 3.99% 신용·대출 우대금리 이벤트 진행 전 종목 시세 보기 close (대표이사 황준호)이 상반기 당기순이익 319억원으로 실적 턴어라운드에 성공하며 본격적인 실적 개선을 알렸다.

올해 상반기 연결기준 영업이익 256억원, 당기순이익 319억원으로 전년 동기 대비 각각 580억원, 535억원 증가했다. 2분기 당기순이익은 224억원으로 1분기(95억원)에 이어 2개 분기 연속 흑자를 달성했다.

실적 반등은 사업부문별 영업력 회복과 보수적인 리스크 관리의 결실이다. 채권영업·트레이딩 부문이 상반기 변동성 확대 국면에서 안정적인 수익을 확보하며 성장을 견인했다. IB 부문은 부동산 PF 익스포저 축소, 충당금 부담 완화 및 일부 환입으로 손익 개선에 기여했다.

계열사도 동반 호조세를 보였다. 다올저축은행은 비우호적인 업황에도 분기 흑자전환에 성공하며 반기 순이익 39억원을 거뒀다. 다올자산운용도 상반기 순이익 44억원으로 전년 동기 대비 175% 증가했다.

다올투자증권 관계자는 "지난 수년간 리스크 관리에 집중했고 가용자원의 효율적 배분을 통해 사업포트폴리오를 재편하며 실적 개선을 이끌었다"며 "하반기에도 기민한 시장 대응으로 수익성과 안정성을 높이고, 중장기 성장 기반 확충에 총력을 다하겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>