오브젠, 상반기 영업이익 흑자 달성…수익성 기반 본격 성장궤도 진입

AI 데이터플랫폼 전문기업 오브젠 오브젠 417860 | 코스닥 증권정보 현재가 13,300 전일대비 2,780 등락률 -17.29% 거래량 205,876 전일가 16,080 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 오브젠, 하나증권 로그데이터 수집·분석 솔루션 공급 계약 체결[클릭 e종목]"오브젠, 새 정부 AI 정책 강화…성장궤도 들어선 한국판 팔란티어"[특징주]오브젠, 머스크 xAI-팔란티어 금융 AI 서비스 추진…금융 AI 국내 MS 1위 부각↑ 전 종목 시세 보기 close 은 지난 1분기에 이어 두 분기 연속 흑자를 달성했다고 14일 공시했다.

금융감독원 전자공시시스템에 오브젠은 올 상반기 누적 매출액 115억원으로 전년 동기 대비 92% 성장한 실적을 기록했다. 영업이익은 8억원으로 전분기 대비 약 7억원 증가, 전년 동기 36억 적자에서 44억원을 개선하며 흑자전환 했다.

지난해까지 오브젠은 매출액 대비 약 20% 이상의 공격적인 R&D 투자로 적자를 기록했으나 제품 라이선스 매출 증가로 수익성 개선을 이뤄냈고 삼성모니모, KB증권, IBK기업은행에서 발주한 대형 사업을 연달아 수주하며 올해 상반기 매출 성장을 견인한 것으로 분석된다.

이러한 오브젠의 실적은 AI 기술을 다루는 타 상장사가 매출과 영업이익에서 고전을 면치 못하는 모습과는 확연히 차별되는 부분이다. 오브젠은 지난 1분기에 이어 이번 2분기도 흑자를 기록하며 실적을 기반으로 한 본격적인 성장 궤도에 안착한 모습이다.

그동안 마케팅 자동화 분야에서 독보적인 경쟁력을 인정받아온 오브젠은 데이터 수집·처리·분석 전 과정을 아우르는 영역까지 솔루션을 확장하여 자체 기술력으로 국내 유일의 통합형 고객관리 솔루션을 제공하는 기업으로 입지를 다져왔다.

오브젠은 하반기에도 성장세를 이어갈 전망이다. 특히 금융권을 중심으로 데이터 기반 고객 마케팅이 '메가트렌드'로 자리 잡으면서 오브젠의 기술과 서비스는 다수 금융권 고객의 필수 선택지로 부상하며 하반기 실적에 대한 기대감을 끌어올렸다.

오브젠 관계자는 "하반기에도 금융 및 유통 산업의 고객 데이터 플랫폼 수요가 지속적으로 발생해 견조한 성장 흐름을 이어갈 것"이라며 "특히 하반기에는 AI 에이전트를 기반으로 하는 사업 성과를 만드는데 총력을 기울일 것"이라고 밝혔다.

한편 이번 상반기 실적에는 전환사채 공정가치평가에 따른 일시적인 파생상품 손실이 반영됐지만, 이는 회계적 평가에 따른 손실로 실제 현금 유출이 없는 비영업적 요인이다. 회사 측은 "영업활동과는 무관한 일시적 회계 처리로 기업 펀더멘털에는 영향이 없다"고 설명했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>