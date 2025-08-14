본문 바로가기
李대통령 "2차 내수활성화 필요…소비회복 멈추지 않게 해야"

송승섭기자

입력2025.08.14 15:50

14일 대통령 주재 수석보좌관회의
李 "소비 회복 움직임 멈추지 않게 해야"

이재명 대통령이 14일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 14일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 14일 "2차 내수 활성화가 또 필요하지 않을까 싶다"며 "급변하는 통상 질서에서 안정적인 성장 기반을 마련하려면 소비 회복, 내수시장 육성 전략이 필수적"이라고 말했다. 민생회복 소비쿠폰 대책이 담겼던 2차 추가경정예산안에 이은 새로운 내수 대책을 주문한 것으로 풀이된다.


이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "민생회복 소비쿠폰 효과가 조금씩 나타나고 있다", "이런 소비 회복 움직임이 멈추지 않도록 해야 한다"고 당부했다. 그러면서 "특히 범정부 차원의 지방 살리기 상생 활성화 대책에 보다 많은 국민이 동참할 수 있도록 해주길 바란다"고 강조했다.

이 대통령은 지난달 5일 국무회의에서 민생회복 소비쿠폰 정책이 담긴 31조8000억원 규모의 추경안을 통과시켰다. 민생회복 소비쿠폰은 지난달 21일 지급이 시작됐다. 이와 관련해 이 대통령은 "7월 소비자 심리 지수가 4년 만에 최고치를 기록했다고 한다"면서 "소상공인 중 55.8%가 매출이 늘었다고 한다"고 평가했다.


또 이 대통령은 "오는 10월 긴 추석 연휴, 연말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 활용한 내수 활성화 방안을 선제적으로 강구해 달라"고 지시했다.


李 "위기에 몰린 석유화학, 종합대책 신속히 마련하라"
이재명 대통령이 14일 용산 대통령실에서 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 14일 용산 대통령실에서 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

위기에 내몰린 국내 석유화학 업계에 대한 발언도 나왔다. 이 대통령은 "우리 핵심 산업 중 하나인 석유화학이 상당히 큰 위기인 것을 우리가 모두 안다"며 "글로벌 수요 부진, 중국발 공급 과잉으로 주요 기업이 심각한 경영난을 겪고 있다"고 분석했다.

이어 이 대통령은 "신산업 성장 동력 창출과 동시에 우리가 강점을 가진 이런 전통산업도 포기하면 안 된다"면서 "전통산업의 경쟁력 회복에도 신경을 써야 한다"고 언급했다. 그러면서 "관계 부처에 석유화학 재편과 종합대책을 신속하게 마련하도록 해 달라. 관련 기업도 책임감을 가지고 동참해주길 부탁드린다"고 얘기했다.


한편 수도권에 집중된 호우와 관련해 이 대통령은 "극한 폭우 겸 극심한 가뭄 등이 계속 커지고 있다"며 "기후 문제는 이제 전 국민 문제이기도 하고 당장 대처해야 할 핵심적인 국가 과제가 됐다"고 지적했다. 그는 "재난 유형별로 종합적인 국가 대응 시스템 전면적으로 재구축해야 할 시점이 된 것 같다"며 "예방, 대응, 복구 전 과정에서 단계적 매뉴얼 구축, 인프라 정비, 예산 확충에 나서야 한다"고 주장했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr


