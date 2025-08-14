[포토] 김문수 후보와 인사하는 전한길

전한길 전 한국사 강사가 14일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 중앙윤리위원회에 출석하며 전날 특검의 당사 압수수색을 규탄하며 농성중인 김문수 당대표 후보와 인사를 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>