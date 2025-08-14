국민의힘 당 대표 선거에 출마한 김문수 후보가 14일 서울 여의도 중앙당사 로비에서 김건희 특검의 당사 압수수색에 항의하며 농성을 벌이고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 김건희 특검 당사 압수수색 규탄하는 김문수 후보
2025년 08월 14일(목)
국민의힘 당 대표 선거에 출마한 김문수 후보가 14일 서울 여의도 중앙당사 로비에서 김건희 특검의 당사 압수수색에 항의하며 농성을 벌이고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"예상했지만 이 정도일줄"…'하고 싶은 거 다 했다'는 호텔 결혼 비용, 얼마길래
"당장 비트코인 사라" 주식 '대폭락' 임박해…또 주장한 '부자아빠'
카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로
"불길하네, 종말 오는 거 아냐?"…붉게 물든 호수에 주민들 공포 확산
"한국에서 채소만 먹어, 힘들다" 토로…인도 유학생 영상에 갑론을박
여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요
"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나
1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?
네이버 "대한민국 구석구석 가장 잘 아는 AI 모델…수출도 가능"