"이러다 큰일 나겠다"…중국 AI 질주에 주도권 뺏길까 긴장하는 실리콘밸리

중국 인공지능(AI) 기업들이 오픈소스 AI 모델을 글로벌 표준으로 자리매김하고 있어 미국 기업들과 정부가 충격에 빠졌다는 보도가 나왔다. 연합뉴스는 12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)을 인용해 "기술의 역사를 보면 기술적으로 가장 앞선 기업이 글로벌 표준 경쟁에서 꼭 승리하는 것은 아니었다"면서 "접근성과 유연성이 중요한 역할을 하는데, 이런 측면에서 중국의 오픈소스 AI 발전이 미국을 우려하게 한다"고 보도했다.

최근 중국에서는 앞다퉈 오픈소스 또는 오픈 웨이트 AI 모델을 내놓고 있다. 오픈 웨이트는 완전한 오픈소스는 아니지만, AI가 학습 과정에서 습득하고 조정된 수치를 공개해 개발자들이 맞춤화할 수 있도록 하는 모델을 말한다. 지난 1월 딥시크가 출시한 AI 모델 'R1'과 7월 알리바바가 내놓은 '큐원(Qwen)'이 대표적이다.

중국 당국은 그동안 AI뿐 아니라 운영체제, 반도체 아키텍처, 공학 소프트웨어 등 다양한 분야에서 오픈소스 연구 개발을 장려해왔다. AI 전문 리서치 회사인 옴디아의 애널리스트 리안 졔수는 "미국 기술로부터 차단될 것을 우려한 중국은 오픈소스 프로젝트들을 전략적 대체 수단과 비상 자원으로 육성하고 있다"고 분석했다.

현재 중국의 오픈소스 AI 모델들은 경쟁적으로 기업의 채택을 유치하는 것으로 전해졌다. 많은 고객이 오픈소스 AI를 선호하는데 자유롭게 채택해 자사 컴퓨터 시스템에 적용할 수 있고 민감한 정보를 내부에서 관리할 수 있기 때문이다.

싱가포르에 본사를 둔 동남아시아 최대 은행 중 하나인 오버씨-차이니스 뱅킹(OSBC)은 구글의 오픈소스 모델 '젬마(Gemma)'를 문서 요약에, 큐원을 컴퓨터 코드 작성에, 딥시크를 시장 트렌드 분석에 활용하며 약 30개의 내부 도구를 개발했다. OSBC 관계자는 WSJ에 "특정 모델에 구속되지 않기 위함"이라며 "새로 나오는 오픈소스 모델을 살펴보고, 마음에 들면 전환할 수 있도록 했다. 많은 개발자에게 익숙한 모델을 선호한다"고 밝혔다.

리서치 회사인 아티피셜 애널리시스에 따르면 중국의 최상위 오픈 웨이트 모델의 전체 성능은 지난해 11월 미국의 최상위 오픈소스 모델을 넘어섰다. 수학, 코딩, 기타 영역에서 모델의 능력을 평가하는 이 회사는 알리바바의 큐원3가 오픈AI의 GPT-oss를 이겼다고 밝혔다.

미국 정부는 지난달 발표한 AI 행동 계획에서 "오픈소스 모델이 일부 비즈니스와 학술연구 분야에서 글로벌 표준이 될 수 있다"며 "미국 가치에 기반을 둔 선도적인 오픈 모델을 구축해야 한다"고 했다. 이에 그간 폐쇄형 모델을 유지해온 미국 기업들이 압박을 느끼는 가운데, 이달 초 오픈AI가 첫 오픈 웨이트 AI 모델 'GPT-oss-120b'와 'GPT-oss-20b'를 공개하면서 딥시크의 영향을 받았다는 평가가 나온다.

WSJ은 "현재 오픈소스 AI 분야 승자들에게 돌아가는 보상은 미미하지만, 사용자를 확보한 기업들은 무료 서비스를 기반으로 다른 서비스를 판매할 수 있다"고 분석했다. 구글이 리눅스 기반의 안드로이드 운영체제와 함께 검색, 유튜브 등 수익 창출 제품을 패키지로 제공하는 것과 같다는 것이다. 중국의 기술 분석 회사 86리서치의 찰리 차이는 "중국 기업들은 종종 즉각적인 매출보다 고객의 충성도를 우선한다"고 말했다.





