트럼프 싫다더니 결국…증조부 고향 시민권 취득한 유명 방송인

박은서인턴기자

입력2025.08.14 08:06

트럼프 재선 후 미국 떠나는 스타들 잇따라
이탈리아 시민권 얻은 키멜 "심각한 상황"

미국 인기 토크쇼 진행자 지미 키멜이 도널드 트럼프 대통령의 재선 성공 이후 '탈(脫)미국' 행렬에 가세했다. 그는 최근 이탈리아 시민권을 취득했다고 직접 밝혔다.

이탈리아 시민권을 취득했다고 밝힌 지미 키엘. 지미 키엘 인스타그램

이탈리아 시민권을 취득했다고 밝힌 지미 키엘. 지미 키엘 인스타그램

13일(현지시간) 영국 일간 가디언 등 외신에 따르면 키멜은 코미디언 세라 실버맨의 팟캐스트에 출연해 "(이탈리아 남부) 아벨리노현 칸디다 출신인 사랑하는 할머니 에디스 덕분에 시민권을 받았다"며 최근 이탈리아 시민권을 취득한 사실을 공개했다. 이어 "내가 아는 많은 사람들이 '어디서 시민권을 받을 수 있을까' 고민하고 있다. 지금 벌어지는 일은 예상보다 훨씬 심각하고 믿기 어려운 수준"이라고 말했다. 트럼프 재선 이후 미국 사회에 대한 깊은 실망과 우려를 드러낸 것이다.


키멜은 지난 6월 로스앤젤레스에서 열린 이탈리아 국경일 행사에서도 증조부가 나폴리 인근 이스키아 섬 출신임을 밝히며 이탈리아와의 혈연을 강조한 바 있다. 이탈리아는 과거 1861년 이탈리아 왕국 성립 당시 거주 조상을 입증하면 시민권을 부여했으나, 올해 4월부터는 부모나 조부모가 이탈리아 출신인 경우로만 자격을 제한했다.

미국 ABC방송의 '지미 키멜 라이브' 진행자인 그는 스티븐 콜베어, 존 스튜어트와 함께 트럼프 정부를 비판해 왔다. 이에 트럼프 대통령은 지난달 CBS 방송이 제작비 부담으로 콜베어가 진행하는 시사 프로그램 '더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어'를 폐지하기로 결정했다는 소식에 "다음 차례는 지미 키멜"이라고 공개적으로 언급하기도 했다.


트럼프 재선에 대한 실망은 다른 유명인들의 해외 이주로도 이어지고 있다. 배우 겸 희극인 로지 오도널은 지난 1월 아일랜드로 이주했고 코미디언 엘렌 드제너러스와 그의 동성 파트너인 배우 포셔 드 로시는 최근 영국행을 확정했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
