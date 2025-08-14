본문 바로가기
KLPGA, 올해 총상금 343억원…역대 최대 규모

노우래기자

입력2025.08.14 01:00

놀부·화미 여자오픈 조인식 개최
총상금 12억원, 최종 총 31개 대회
작년 총상금 332억원 넘어선 최대 상금

한국여자프로골프(KLPGA) 투어가 한 시즌 최대 상금 기록을 세웠다.


KLPGA는 13일 서울 강동구 KLPGA 빌딩에서 놀부·화미 여자오픈 개최 조인식을 열었다. 총상금 12억원, 우승상금 2억1600만원 규모의 신규 대회다. 이로써 2025 KLPGA 투어는 총 31개 대회, 총상금 343억원 규모가 됐다. 역대 최대 상금 규모다. 이전까지 한 시즌 최대 상금은 지난해에 기록한 약 332억원이었다.

왼쪽부터 서정천 88컨트리클럽 대표이사, 김순희 KLPGA 수석부회장, 박미희 놀부·화미 이사회 의장이 놀부·화미 여자오픈 개최 조인식 직후 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=KLPGA

놀부·화미 여자오픈은 10월 10일부터 3일간 경기도 용인 88컨트리클럽에서 열린다. 박미희 놀부·화미 이사회 의장은 "선수들에게 최고의 무대를, 팬들에게 특별한 추억을 선사할 수 있도록 대회 준비에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 김상열 KPGA 회장은 "KLPGA 투어에 새롭게 합류한 놀부·화미 여자오픈이 성공적으로 개최될 수 있도록 돕겠다"고 화답했다.

놀부는 대한민국을 대표하는 한식 프랜차이즈 전문 기업이다. 한국의 자랑이자 세계가 주목하는 K-푸드의 매력과 가치를 넓혀 나가고 있다. 화미는 1983년 식자재 산업에 첫 발을 내디딘 이후, 약 1000여 가지에 달하는 다양한 식자재 제품의 생산 및 수입을 통해 성장해 온 국내 식자재 대표 브랜드다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
