화성시, 15일 화성독립운동기념관서 광복절 기념식 개최

정두환기자

입력2025.08.13 11:57

독립운동가 후손·유공단체 표창…방현석 작가 북콘서트도 열려
정명근 시장 "시민 일상 속에 독립운동 정신이 살아 숨 쉬게 할 것"

경기도 화성시는 오는 15일 오전 10시 화성시독립운동기념관 강당에서 '제80주년 광복절 기념식'을 개최한다.

화성시는 광복 80주년을 맞아 15일 화성시독립운동기념관에서 광복절 기념식을 개최한다. 화성시독립운동기념관 전경. 화성시 제공

화성시는 광복 80주년을 맞아 15일 화성시독립운동기념관에서 광복절 기념식을 개최한다. 화성시독립운동기념관 전경. 화성시 제공

기념식에는 정명근 화성시장, 배정수 화성시의회 의장, 독립운동가 후손, 윤대성 광복회 화성지회장, 임헌영 민족문제연구소장, 국회의원, 도·시의원, 유관기관 및 공공기관장, 광복회원, 시민 등 약 200여 명이 참석한다.


이날 행사에서는 독립운동가 후손에게 서훈을 수여하고 화성 독립운동 연구에 기여한 민족문제연구소를 표창할 예정이다. 민족문제연구소는 올해 화성시독립운동기념관에 고(故) 조문기 이사장의 친필원고 등 17점을 대여·제공하고 2014년 매송초등학교에 조문기 선생 동상을 건립하는 등 지역 독립운동사 보존에 기여했다.

이날 시는 소설 '범도'의 저자 방현석 작가와 함께하는 북 토크콘서트도 개최한다. '범도'는 봉오동 전투의 영웅 홍범도 장군을 중심으로 항일 무장투쟁에 나선 이들의 삶을 그린 장편소설이다.


다양한 시민참여 행사도 마련한다. 기념관 교육실에서는 동화책으로 화성시 3·1운동사를 배우고 태극기 모자이크를 만드는 프로그램을 비롯해 보드게임, 다른 그림 찾기, 컬러링 등 어린이·가족 체험 프로그램이 진행된다.


이와 함께 기념관 진입로와 로비 등에서는 ▲광복 80주년 기념 시화전 ▲시민참여형 사진전이 열린다. 기념관 대강당에서는 경기작가회의가 주관하는 문학콘서트도 진행된다.

만세길 방문자센터에서는 '독립운동 주요 지역 활성화 시민공모사업' 전시도 마련된다.


정 시장은 "화성의 독립운동 정신은 과거의 사건이 아니라 오늘을 살아가는 우리의 뿌리이자 미래의 나침반"이라며 "독립유공자 발굴·추서, 독립운동 전시·교육 확대 등을 통해 시민의 일상 속에 독립운동의 정신이 살아 숨 쉬게 하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
