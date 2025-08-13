"누구길래 두달째 안 나타나지?"…900억원 당첨자에 호주 '들썩'

호주 '파워볼' 당첨자, 2개월째 미수령

당첨금 무려 900억…역대 세 번째 규모

계좌 정보 등 입력 안해…당국 조사 중

호주 파워볼 역사상 세 번째로 큰 당첨금인 1억 호주달러(약 900억원) 당첨자가 추첨 이후 두 달이 지나도록 모습을 드러내지 않아 궁금증이 커지고 있다. 복권 당국은 폐쇄회로(CC)TV와 판매 기록을 대조해 당첨자 추적에 나서고 있다.

12일(현지시간) 데일리메일, 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 호주 복권 당국은 지난 6월12일 진행된 파워볼 1517회차에서 역대 세 번째로 큰 당첨금이 나왔다고 밝혔다.

하지만 추첨 이후 60여 일이 지난 지금까지도 당첨금 수령자는 나타나지 않았다. 당첨 티켓은 시드니 동부의 본다이정션 뉴스에이전시·인터넷카페에서 판매됐다. 문제는 구매자가 회원 등록을 하지 않은 '익명 구매자'라는 점이다. 이 때문에 당국은 직접 연락할 방법이 없어 판매점 CCTV와 거래 기록을 하나씩 대조하며 '잭팟의 주인공'을 추적 중이다. 복권 판매점 직원 그레이스 마르티노씨는 "정기 고객 중에서는 당첨자가 없다"며 "지나가던 사람이나 배낭 여행객, 관광객일 수 있다"고 말했다.

호주에서는 주(州)별로 복권 당첨금 청구 기한이 다르다. 뉴사우스웨일스주와 호주 수도특별구에서는 당첨자가 6년 안에 상금을 청구해야 하며 퀸즐랜드주는 7년, 빅토리아·남호주·타스마니아주는 기한 제한이 없다. 다만 1년 이상 지연 시 행정 수수료가 부과된다.

평균적으로 당첨자는 추첨 후 10일 이내에 상금을 청구하는 것이 일반적이어서, 이번처럼 두 달 가까이 소식이 없는 경우는 극히 이례적이다. 복권 당국은 "회원 등록을 하면 당첨 직후 연락할 수 있고, 신분 확인 절차를 간소화해 안전하게 상금을 지급할 수 있다"며 등록을 권장했다.

한편 호주 파워볼 역사상 가장 큰 당첨금은 올해 초 애들레이드의 한 남성이 받은 1억5000만 호주달러(약 1350억원)다. 2019년에는 시드니의 간호사가 1억700만 호주달러(약 963억원)를 받아 2위 기록을 세웠다. 파워볼 1등에 당첨될 확률은 약 1억 3400만 분의 1로 알려져 있다.





