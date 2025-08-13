이노비즈협회 "혁신의 열쇠, 인구학에서 찾다"

제92회 이노비즈 모닝포럼 개최

이노비즈협회는 오는 27일 서울 삼정호텔에서 이노비즈 모닝포럼을 열고 '최적의 선택을 위한 도구, 인구학'을 주제로 특별 강연을 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 포럼은 변화하는 인구 구조와 이에 따른 미래 전략을 고민하는 혁신 중소기업 및 관계자를 위해 마련됐다.

강연을 맡은 조영태 서울대학교 보건대학원 교수는 국내 최고의 인구학 전문가다. 인구 구조 변화가 기업 전략 및 의사 결정에 미치는 영향과 기업이 미래를 준비하는 데 있어 인구학적 접근이 왜 중요한지에 대해 심도 있게 강연할 예정이다.

포럼 참가를 희망하는 기업 및 관계자는 오는 22일까지 이노비즈협회 공식 홈페이지에서 온라인 신청서를 작성해 제출하면 된다. 협회 회원사는 무료로 참여할 수 있다.





