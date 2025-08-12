신한은행, 10월까지 대출모집인 주담대·전세대출 접수 중단

은행권 가계대출 추가 규제

신한은행이 10월 말까지 대출모집인을 통한 가계대출 신청을 받지 않는다. 최근 은행권의 가계대출 증가 속도가 다시 빨라진다는 비판이 나오자 추가 대출 규제에 나선 모양새다.

신한은행은 대출모집인을 통한 주택담보·전세자금대출 접수가 오는 10월 말까지 중단된다고 12일 밝혔다.

신한은행은 지난 6월말, 7월 수도권 주택담보대출 실행분에 대한 접수를 막은 이후 지난달 8~9월까지 확대했고 이번에 10월 실행분도 접수를 받지 않기로 결정했다. 중단 대상 대출에 전세자금대출을 추가했으며, 지역도 수도권에서 전국으로 확대했다.

이와 함께 10월 말까지 신규 주택담보대출에 모기지보험(MCI)도 적용하지 않는다. MCI는 주택담보대출과 동시에 가입하는 보험으로, 이 보험이 없으면 소액 임차보증금을 뺀 금액만 대출이 가능해 사실상 대출 한도가 줄어든다.

신한은행은 이번 추가 규제조치에 대해 가계대출을 안정적으로 관리하고, 실수요자 위주 공급 원칙을 지키기 위한 것이라고 설명했다.

5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 7일 기준 가계대출 잔액은 760조8845억원으로, 7월말 보다 1조9111억원 늘었다. 하루 평균 약 2730억원이 증가한 것으로, 7월 평균(1335억원)의 2배를 넘어섰다.





