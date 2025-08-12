농협금융, 코스피 5000기원 '내 주식 갖기' 캠페인

계열사별 이벤트 실시

농협금융지주가 오는 15일부터 10월31일까지 '우리가 주인! 내 주식 갖기' 캠페인을 전개한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 이재명 정부의 자본시장 활성화 정책 기조와 시장의 코스피 5000 시대 도래 기원에 부응하고, 국민 자본시대 기반을 넓히기 위해 그룹 차원에서 추진하는 통합 캠페인이라는 게 농협금융의 설명이다.

농협금융은 이러한 흐름에 발맞춰 투자 문턱을 낮춰 국민 누구나 참여 하는 '국민참여', 국내 기업의 성과와 결실을 국민과 공유하는 '경제자주', 주식투자 통한 국민의 자산 형성에 기여하는 '국민자본'의 3대 가치 실현을 목표로 국민이 기업의 주인이 되는 금융 생태계 조성에 나서고자 한다.

이찬우 농협금융지주 회장. 농협금융지주 AD 원본보기 아이콘

NH농협은행은 8월부터 석 달간 '꿈★은 이루어진다!' 시리즈 이벤트를 실시한다. 현재 'KOSPI 5000 기원! 함께 가즈아!' 이벤트를 통해 비대면 펀드 신규가입 고객 대상 다양한 경품을 제공하고 있다. NH투자증권은 농협금융의 대표 플랫폼 '올원뱅크'를 통해 NH투자증권 신규 계좌 개설고객, 일정 규모 이상의 국내주식을 거래한 고객 등에게 투자지원금과 모바일상품권을 지급하는 이벤트를 실시할 예정이다. NH-Amundi자산운용에서는 우수상품 라인업 제안, 펀드·ETF 신상품 출시 및 온·오프라인 세미나 등을 통해 이번 캠페인에 참여할 계획이다.

이찬우 농협금융지주 회장은 "대한민국 경제의 주인은 국민"이라며 "농협금융은 국민이 주식시장의 건강한 주체가 될 수 있도록 지원하고, 더 넓고 더 단단한 국민경제 기반을 만드는 데 앞장 설 것"이라고 밝혔다.





오규민 기자



