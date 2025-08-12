본문 바로가기
인스타 성지되더니…별마당 도서관, 세계 10대 관광혁신 프로젝트 선정

박은서인턴기자

입력2025.08.12 09:56

트립닷컴 '관광 혁신상' 수상
예술·여행 결합한 서울의 대표 명소로 주목

서울 강남구 스타필드 코엑스몰의 별마당 도서관이 글로벌 여행 플랫폼 트립닷컴이 주관한 '제1회 2025 관광 혁신상'에서 전 세계 10대 혁신 관광 프로젝트 중 하나로 선정됐다고 12일 트립닷컴이 전했다.

코엑스 별마당 도서관의 모습. 아시아경제DB

트립닷컴 그룹이 지난 5월 말 개최한 '인비전.2025(Envision.2025) 글로벌 파트너 컨퍼런스'에서 신설을 발표한 관광 혁신상은 전 세계 관광 산업의 미래를 이끌 창의적 아이디어와 사례를 발굴하고 지원하기 위해 창설된 프로그램이다.


심사는 ▲트립닷컴 내 예약 증가·소셜미디어 확산 등 인지도 제고 효과 ▲5월26일부터 6월30일 진행된 글로벌 공개 투표 ▲국제 관광기관 전문가 심사 등 세 가지 기준으로 이뤄졌다.

강남구 스타필드 코엑스몰 별마당도서관에서 시민들이 책을 읽고 있다. 아시아경제DB

그 결과 수백개의 후보 가운데 10개 프로젝트가 최종 수상작에 이름을 올렸으며 각 프로젝트에는 6만달러(약 8000만원)의 상금이 수여됐다. 별마당 도서관은 미국 라스베이거스의 몰입형 공연 '스피어 애프터라이프 쇼(Afterlife Show at the Sphere)', 사우디아라비아의 에코 럭셔리 리조트 '셰바라 리조트(Shebara Resort)', 영국 런던의 '킹스크로스역(King's Cross Station)' 등과 함께 선정되며 문학과 예술, 여행을 결합한 '예술 혁신' 사례로 인정받았다.

별마당 도서관이 전 세계 10대 혁신 관광 프로젝트 중 하나로 선정됐다. 트립닷컴

별마당 도서관은 13m 높이 서가와 7만여권의 장서가 인상적인 도심 속 열린 문화공간으로 누구나 자유롭게 드나들 수 있는 개방형 구조로 설계됐다. 매주 명사 초청 강연, 공연, 전시 등 다양한 프로그램을 운영하며 방문객들에게 일상 속 문화예술 향유의 기회를 제공하고 있다. 서울을 대표하는 포토 스팟이자 지역 관광 활성화의 상징으로 자리 잡았으며 트립닷컴 AI 추천 목록 '트립.베스트(Trip.Best)'에도 소개된 바 있다.

홍종민 트립닷컴 한국지사장은 "별마당 도서관은 문화적 경험과 시각적 감성을 동시에 제공하는 도시형 관광 콘텐츠"라며 "한국 대표 명소가 세계 무대에서 인정받은 점은 매우 뜻깊고 한국이 아시아를 넘어 세계적인 여행지로 도약하고 있음을 보여주는 성과"라고 말했다.


한국 관광 데이터랩에 따르면 외래 관광객 수는 2022년 319만명에서 2023년 1103만명, 2024년에는 1636만명 이상으로 늘어나는 등 3년 연속 뚜렷한 성장세를 이어가고 있다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
