콜롬비아 유력 대권주자, '유세 중 총기 피격' 두달 만에 사망

김영원기자

입력2025.08.11 21:03

미겔 우리베 투르바이 상원의원
지난 6월 공원에서 총기 피습

유세 중 총기에 피격당해 치료받던 콜롬비아의 보수 야권 대권주자가 11일(현지시간) 결국 사망한 것으로 전해졌다.


복수의 외신에 따르면 이날 미겔 우리베 투르바이 상원의원의 가족은 우리베 의원이 숨졌다고 전했다.

로이터연합뉴스

우리베 의원의 부인은 인스타그램에 "하느님께 당신 없이 사는 법을 알려달라고 했다"며 "내 사랑, 아이들은 내가 돌볼 테니 편히 쉬세요"라고 적었다.


우리베 의원은 지난 6월7일 보고타 시내의 한 공원에서 연설하던 중 총에 맞아 여러 차례 수술을 받았다.


콜롬비아 경찰은 저격범이 10대 미성년자로, 미국에서 밀반입한 총기를 이용했다고 전했다. 우리베 의원은 알바로 우리베 전 콜롬비아 대통령이 이끄는 보수 성향 중도민주당 소속으로, 내년 콜롬비아 대선 출마를 선언한 바 있다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

