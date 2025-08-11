안철수 "李대통령, 당신은 매국노… 일제시대 총독도 감탄했을 것"

野 "조국 친위대 등 최악의 정치 사면"

대통령실 "여당보다 야당 인사가 더 많아"

안철수 국민의힘 의원. 안철수 페이스북 AD 원본보기 아이콘

국민의힘 당대표 경선에 출마한 안철수 의원이 이재명 정부의 광복절 특사를 두고 강도 높은 비판의 목소리를 전했다.

11일 안철수 의원은 자신의 페이스북을 통해 "(이재명 대통령은) 식민지에서 자유독립국가로 우뚝 선 8.15 광복절에 국민을 배반하고 국기를 문란케 사람들을 애국자인 양 포장하고 사회에 풀어준 것"이라고 지적했다.

이어 "기어이 광복절 사면을 단행했다. 조국, 정경심, 윤미향, 최강욱, 조희연, 은수미, 김은경, 신미숙 등 부부입시비리단, 파렴치범, 뇌물수수범, 권력비리범 등 마치 교도소 호송차로 이송되는 범죄자들을 모아놓은 듯하다"라며 "이런 사람들을 국민 대화합, 민생 회복 등의 포장지를 둘러 대통령 특혜를 베풀었다"라고 말했다.

또 안 의원은 "당신은 친명 개딸들이 대한민국에 심어놓은 밀정이자, 매국노 대통령이다. 아마 일제시대 총독들이 보았다면, 이재명 대통령이야말로 한국의 국운을 파괴하는데 최고의 역할을 하고 있다고 감탄했을 것"이라고 덧붙였다.

野 "조국 친위대 등 최악의 정치사면… 정권교체 포상"

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 11일 이재명 대통령이 취임 후 처음 단행한 8·15 광복절 특별사면에 대해 "조국 친위대 총 사면이자 최악의 정치사면"이라고 강도 높게 비판했다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 11일 서울 여의도 국회에서 조국혁신당 조국 전 대표 등에 대한 광복절 특별사면 발표와 관련해 취재진 앞에서 발언하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

송 비대위원장은 이날 국회에서 기자들과 만나 "이재명 대통령이 사면권을 남용해 사법 질서 자체가 무너지게 생겼다"며 이같이 밝혔다. 이어 "조국 전 대표와 윤미향 전 의원은 형기의 반도 채우지 않은 상황에서 사면됐다"며 "이럴 거면 수사를 왜 하고 재판을 왜 하는 것인지 이해하기 어렵다"고 꼬집었다.

조 전 대표와 함께 입시 비리를 저지른 정경심 전 교수, 입시 비리를 도운 최강욱 전 의원, 청와대 감찰을 무마시킨 백운우 전 의원 등이 모두 사면 대상에 포함됐다며 '정권 교체 포상용 사면권 집행'이라고 지적했다. 윤미향 전 의원 사면에 대해서는 "위안부 할머니의 피눈물을 팔아 개인 사욕을 챙긴 패륜적 범죄를 저지른 사람"이라며 "이런 사람을 사면하는 것은 국민에 대한 감정적 도전"이라고 일갈했다.

대통령실 "여당보다 야당 인사 사면이 더 많아"

다만 대통령실은 "여당보다 야당 쪽의 사람들이 훨씬 더 많다"라며 조국 전 조국혁신당 대표 등 정치인 사면에 대한 입장을 전했다.

강유정 대통령실 대변인이 지난 9일 서울 용산 대통령실 청사에서 산재 관련 대통령 지시사항 등에 대한 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 국무회의 관련 브리핑을 열고 조 전 대표의 사면에 대해 "이재명 대통령의 측근 인사가 아니라, 오히려 정치계, 종교계의 다양한 인사들로부터, 각계각층의 사면에 대한 요구가 많이 있었던 인사 중 한 명"이라며 이같이 말했다.

조 전 대표 사면에 대한 찬반 여론이 나뉘었던 것과 관련해서도 "굉장히 팽팽한 다양한 어떤 사회적 요구 속에서 고심의 결과다"라며 "격심했던 분열과 갈등을 넘어서서 대화의 물꼬를 트는, 대통합의 정치로 나가고자 하는, 크게 통합하는 대통령이 되겠다고 말씀하신 (이재명 대통령의) 의지가 좀 더 반영된 사면"이라고 설명했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>