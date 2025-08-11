韓-베트남 정상회담…"2030년까지 교역 규모 1500억 달러로"(종합)

또럼 공산당 서기장 국빈방문…李대통령과 10개 부문 MOU

원전, 고속철도, 신도시 개발 등 인프라 협력…핵심광물 협력도 강화

당 서기장 초청 국민만찬 예정…최태원·정의선 등 참석할 듯

이재명 대통령이 11일 국빈 방문 중인 또럼 베트남 공산당 서기장과 만나 양국 간 포괄적 전략동반자 관계를 발전시키기 위한 공동성명을 채택했다. 특히 두 정상은 과학기술과 인력교류 등 10개 부문에서 양해각서(MOU)를 교환하고, 2030년까지 교역액을 1500억달러로 확대하자는 데 뜻을 모았다. 또 이 대통령은 이날 저녁 또럼 당서기장 초청해 국빈만찬을 연다. 이 자리에는 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 재계 총수들이 총출동한다.

대통령실에 따르면 이 대통령은 이날 오전 9시 30분 용산 대통령실에서 또럼 서기장을 만나 공식 환영식을 시작으로 베트남과의 정상회담 일정을 시작했다. 또럼 서기장은 베트남 국가서열 1위에 해당하는 인물로, 베트남 서기장의 방한은 2014년 이후 11년 만이다. 현 정부로서도 67일 만에 맞이하는 첫 외빈이자 국빈이다. 이 대통령은 또럼 서기장과의 환영식 이후 10시 소인수회담, 10시 20분 확대회담을 거쳐 정오에 '한-베트남 포괄적 전략 동반자 관계 심화를 위한 공동성명'을 냈다.

이 대통령은 공동언론발표문을 통해 "양국 간 협력을 더욱 전방위적이고 미래지향적으로 발전시켜 나가기로 했다"면서 "양국은 2030년까지 교역 규모 1500억 달러 목표를 달성하기 위한 노력을 더욱 강화해 나가기로 했다"고 밝혔다. 그러면서 "양국은 베트남에 진출해 있는 약 1만개의 한국 기업들이 베트남의 경제 발전과 양국 간 상생 협력에 기여한다는 데 인식을 같이했다"며 "베트남 내 우리 기업들의 안정적인 경제 활동을 위한 지속적인 관심을 요청했다"고 덧붙였다.

이어 이 대통령은 "양국은 전략적 중요성이 큰 원전, 고속철도, 신도시 개발 등 대규모 인프라 분야에서도 협력을 강화하기로 했다"면서 "베트남의 신규 원전 건설사업과 북남 고속철도 건설 사업 등 대형 국책 사업이 안정적인 전력 공급과 현대화된 교통·물류 체계 구축을 위해 중요하다고 했다"고 말했다. 이에 또럼 서기장은 한국의 참여를 적극 검토하겠다고 했다.

전략적·미래지향적 협력 강화…과학기술·중앙은행·교육협력 등 10개 분야 MOU 체결

두 정상이 협력을 위해 이번에 교환한 MOU 문건은 ▲과학기술 협력 ▲저작권 및 저작인접권 분야 교류 협력 ▲재생에너지 협력 ▲인력 송출 및 도입 관련 ▲중앙은행 간 협력 ▲금융감독당국 간 협력 ▲교육 협력 MOU에 대한 보충 약정 ▲수산 협력 ▲원전 분야 인력양성 협력 ▲평택시-다낭시 간 협력 등 10개다.

이 대통령은 "이번에 체결한 원전 분야 '인력양성 협력 MOU'는 베트남 원전 산업 육성에 필수적인 인력 양성 분야에서 양국 기업 간 협력 기반을 마련하고 앞으로 다양한 원전 분야로 양국이 협력을 확대해 나가는 계기가 될 것"이라며 "과학기술 협력 MOU를 체결하였으며, 이를 통해 양국의 과학기술 혁신과 디지털 전환을 한층 더 촉진할 것으로 기대한다"고 했다.

양국은 베트남의 풍부한 희토류 자원과 한국의 기술을 결합해 핵심 광물 분야에서도 협력을 한층 강화하기로 했다. 또 전도유망한 문화 콘텐츠 협력도 심화하기로 했다. 이 대통령은 "올해부터 조성되는 한-베트남 핵심광물 공급망 센터를 중심으로 핵심 광물의 수급·가공·활용을 위한 협력 방안을 모색해 나가기로 했다"면서 "이번에 체결한 저작권 및 저작인접권 분야 교류 협력 MOU는 양국의 창작자 보호를 위한 협력과 문화 산업 교류를 강화해 양국의 문화산업이 더욱 발전할 수 있는 제도적 기반이 되어 줄 것"이라고 설명했다.

한반도 평화와 북핵 문제 해결의 실질적 진전을 위한 긴밀한 협력도 지속하기로 했다. 아시아태평양경제협력체(APEC), 유엔 등 다자무대에서도 긴밀한 협력을 이어나가기로 했다. 이 대통령은 "저는 굳건한 평화를 바탕으로 남북이 공존하고 번영하는 한반도를 만들기 위한 우리 정부의 구상을 설명하고 이런 노력이 결실을 맺을 수 있도록 베트남측의 각별한 지지와 협력을 당부했다"면서 이에 또럼 서기장은 남북 간 대화와 협력을 재개하고자 하는 한국 정부의 노력을 환영하고 지지한다고 하면서, 한반도의 평화와 안정을 위해 적극적으로 기여하겠다는 의지를 표명했다고 소개했다.

국빈 만찬 개최, 최태원·정의선 등 재계 총수 총출동

공동성명 발표에 이어 이날 저녁에는 국빈 만찬이 열린다. 한국 측에서는 이 대통령 내외를 비롯해 정·재계 인사 등 66명이 참석하고 베트남 측에서는 또럼 서기장과 응오 프엉 리 여사, 응우옌 주이 응옥 당 중앙감찰위원회 위원장, 르엉 땀 꽝 공안부 장관, 판 반 장 국방부 장관 등 55명이 참여한다. 또럼 서기장은 국방·공안·외교·산업무역·재무·과학기술·문화 등 8개 부처 장관을 포함해 국회, 지방정부 고위 인사, 약 140개 기업으로 구성된 대규모 경제사절단을 이끌고 전날 입국했다.

민간에서는 주요 재계 총수들이 대거 참석한다. 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장이 참석 대상이다. 강유정 대통령실 대변인은 "베트남에 활발히 진출해 온 재계 인사들"이라고 언급했다. 또 베트남 정부로부터 훈장을 받은 박항서 전 베트남 축구 국가대표팀 감독과 현지에서 큰 인기를 얻은 안재욱 배우가 만찬에 함께한다.

만찬은 양국 국가가 차례로 연주된 후 이 대통령의 만찬사와 건배 제의로 시작된다. 이어 또럼 서기장의 답사와 건배 제의가 진행되고 만찬과 환담이 이어진다. 만찬 음식은 경북 봉화 특산물을 활용해 준비된다. 대통령실은 경북 봉화는 고려 말 한반도에 정착한 베트남 왕자 이용상의 후손 '화산 이' 씨가 한국전쟁 후 정착한 지역이라고 설명했다. 건배주로는 지난해 대한민국 주류대상 한국와인 부문에서 대상을 받은 '오미로제 연'이 선정됐다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>