12라운드·혹독한 감량 때문?…프로선수 잇단 사망에 日 복싱계 충격

일본 복싱이 이틀 사이 현역 선수 두 명을 잃는 충격적인 사건을 겪었다. 일본 복싱 역사상 프로선수가 연이어 경기 후 사망한 사례는 처음 있는 일이다.

10일 요미우리신문 등 일본 현지는 지난 2일 도쿄·고라쿠엔 홀에서 열린 일본 라이트급 도전자 결정전에서 경기를 치른 후 신체 이상을 호소해 병원으로 이송된 우라가와 히로마사(28)가 급성 경막하혈종 진단을 받고 긴급 개두 수술을 받았으나 9일 결국 사망했다고 보도했다.

지난 8일 아시아태평양(OPBF) 슈퍼패더급 타이틀전에서도 비슷한 비극이 발생했다. 고타리 시게토시(28)는 12회전에서 무승부를 치른 후 신체 이상을 호소해 긴급히 병원으로 이송되어 개두 수술을 받았지만 역시 사망했다.

일본복싱연맹(JBC)은 10일 기자회견을 열고 "2명의 선수가 사망한 비극이 일어나 관리자로서 책임을 통감한다"며 "여러 관련자와 협력해 재발 방지에 노력하겠다"고 밝혔다.

안코우치 쓰요시 사무국장은 "12라운드는 위험할 수 있다고 생각한다"면서 향후 해외 경기를 포함한 아시아태평양 타이틀전을 기존 12라운드에서 10라운드로 단축하기로 결정했다. 오는 12일 예정된 세계복싱기구(WBO) 슈퍼플라이급 타이틀전도 12라운드에서 10라운드로 변경됐다.

두 선수 모두 경기 직후 쓰러졌다는 점에서 체중 감량이 사고의 배경으로 지목됐다. 일본 복싱계에서는 경기 전 단기간에 수분을 빼 체급을 맞추는 '수분 빼기(디하이드레이션)' 방식이 널리 쓰인다. 무리하게 다이어트를 하면서 몸에 무리가 간다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 이번 사망 사고와도 연관이 깊다는 지적이 나온다.

JBC는 사전 체중 점검에 강제력을 부여하는 방안도 추진할 계획이다. 이 외에도 WBC의 선수 건강관리 앱 '박스메드(BoxMed)' 도입, 대학과의 연계, 미국 체육위원회의 의료 시스템 조사 등도 추진 검토 중이다.

안코우치 사무국장은 "1라운드부터 격렬한 타격전을 벌일 수 있는 선수가 늘어났다"며 "공격 기술의 급격한 향상에 비해 방어 기술은 뒤처져 있다"고 우려했다. 그는 "내가 복싱에 관여하던 시절과 비교하면 전혀 다른 종목이라 할 정도로 현재의 공격력은 대단한데 이런 공격에 노출되는 선수의 방어 방법에 대해 더 고민해야 한다"고 덧붙였다.





