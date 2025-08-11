김준형 "조국, 사면되면 양당 체제 깨뜨릴 것…지선이든 재보궐 선거든 나와야"

조국, 광복절 특별사면 대상 올라…11일 결정

김준형 "민주당보다 왼쪽서 양당 구조 깰 것"

"조국 사면, 李정부 흔들 정도의 이슈 아냐"

조국 전 조국혁신당 대표가 광복절 특별사면 대상에 오른 가운데, 김준형 조국혁신당 의원이 "(조 전 대표가) 사면되면 양당 체제를 깨뜨리는 노릇을 할 것"이라며 사면을 기대했다. 김 의원은 11일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' 인터뷰에서 광복절 특사 명단에 조 전 대표가 포함될지를 두고 "당은 조심스러워하는 분위기지만, 입장은 확실하다"며 이같이 밝혔다.

지난해 8월 당시 이재명 더불어민주당 대표가 조국 조국혁신당 대표를 예방했을 때의 모습. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

김 의원은 "조 전 대표가 저를 영입할 때 '우리 당은 민주당보다 약간 더 왼쪽을 지향한다'고 말했다. 이재명 대통령이 '진보보수 중도보수'라고 말했고, 현재 정의당이 없어 민주당보다 좀 더 왼쪽에 공백이 크다"며 "조 전 대표는 이 부분을 채우겠다, 양당 구조를 깨겠다는 정치적 신념이 있기에 그가 나오면 지금 혁신당이 하는 것보다 훨씬 더 탄력을 받을 것"이라고 말했다.

진행자가 '조 전 대표가 나오면 민주당과 합당할 것이라는 이야기가 있다'고 묻자, 김 의원은 "수면 아래에서 비공개적으로 그런 말을 하는 분들이 있다. 정치는 생물이기에 조 대표가 어떻게 나올지 모르겠다"면서도 "(진보 정치를 추구하는) 그런 부분에서 입지를 구축하겠다는 것이 조 대표의 생각이라고 믿는다"라고 답했다.

조 전 대표가 사면 복권된 뒤 내년 지방선거 또는 국회의원 재·보궐 선거에 출마할지에 대해서는 "지금 논의는 너무 빠르다"고 선을 그었다. 다만 "어느 쪽이 정치공학적으로 유리한 것보다 앞으로 우리 당이 가야 할 길에서 어떤 선택을 하는 게 맞느냐가 중요하다"며 "원내가 더 중요하다면 (국회의원 보궐선거에 출마해) 의원 수를 13명으로 늘릴 것이고, 풀뿌리 민주주의를 생각해 지방선거에서 성과를 내는 게 중요하다면 지방선거 출마 판단을 할 것"이라고 했다. 그러면서 "조 대표는 어느 쪽이든 나가야 한다"고 주장했다.

김 의원은 "이재명 정부가 (사면 조치로 인해 동력을 잃을 정도로) 약하다고 생각하지 않는다"라며 "초기에 문제가 되겠지만 정권을 약화하거나 흔들 정도의 이슈는 아니다"라고 했다. '성탄절 특사' 가능성에 대해서는 "내년 상반기가 되면 그냥 모범수로 나올 수 있다"며 "만약 그때가 되면 아예 오히려 형기를 마치는 것이 나을 수도 있다. 정치적으로 계산하면 그렇다"고 말했다.

이 대통령은 11일 오후 임시 국무회의를 주재하고 특별사면·특별감형·특별복권 및 특별감면 조치 등에 관한 안건을 심의·의결한다. 지난 7일 법무부 사면심사위원회 심사를 통과한 올해 광복절 특별사면 대상자 명단이 이날 국무회의를 통해 확정되는 것이다. 이번 특별사면 대상자 명단에는 조 전 대표 부부와 최강욱·윤미향 전 의원, 조희연 전 서울시 교육감 등 범여권 인사와 홍문종·정찬민 전 의원 등 야권 인사가 이름을 올린 것으로 전해졌다.





김성욱 기자



