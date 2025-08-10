김문수 "계엄, 尹 불가피한 선택" 장동혁 "계몽령, 尹주장 알게 됐다는 뜻"

국민의힘 당대표 후보자 방송 토론회

국민의힘 당 대표 후보로 나온 김문수 전 고용노동부 장관은 10일 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포에 대해 "불가피한 비상대권 사용이었다"고 말했다. 장동혁 국민의힘 의원은 '계몽령'에 대해 "윤 전 대통령의 주장을 국민들이 새롭게 알게 됐다는 뜻"이라고 답했다.

김 전 장관은 이날 오후 서울 종로구 채널A 스튜디오에서 진행된 국민의힘 당대표 후보자 방송토론회에서 "계엄에 대해 잘했다고 하는 것은 아니지만 계엄을 유발한 민주당이 잘못한 것"이라며 "계엄은 대통령의 비상 권한"이라고 밝혔다.

그러면서 "(계엄으로 인해) 누가 다치거나 어떻게 된 사람이 있었나"라며 "비상계엄이 자유민주주의를 파괴한 것은 아니다"라고 주장했다.

지난 대선 당시 한덕수 전 국무총리와의 단일화 약속을 지키지 않았다는 지적에 대해서는 "단일화를 하지 않은 적은 없다"며 "후보를 교체하려는 시도에 대해 당원들이 투표로 죽었던 저를 살려준 것"이라고 해명했다.

장 의원은 "계엄 해제 투표를 하고 계몽령을 주장한다"는 질문에 "계몽령을 주장한 적이 없고 계엄 해제안에는 찬성했다"고 답했다.

이어 장 의원은 "탄핵을 반대한 이유는 임기 단축 개헌을 포함해서 다른 정치적 방법으로 해결할 방법이 충분했다고 생각한다"며 "계몽령의 뜻은 계엄 이후에 (윤 전 대통령이) 하고 싶었던 주장에 대해 새롭게 알게 됐다는 뜻"이라고 말했다.





