인도, 美관세폭탄에도 러와 우호관계 왜? "역사·경제적으로 가까워"

인도가 미국의 '관세 폭탄' 위협에도 러시아와의 우호 관계를 고수하는 배경으로 역사적·경제적으로 가까웠던 인도-러시아 간 관계가 있다는 분석이 나왔다.

월스트리트저널(WSJ)은 9일(현지시간) 보도를 통해 "도널드 트럼프 대통령이 나렌드라 모디 인도 총리에게 러시아와의 관계를 재설정하라고 설득하기 힘들 것"이라며 이같이 밝혔다.

보도에 따르면 구 소련이 해체되기 전인 냉전 시대 때부터 인도와 러시아는 밀접한 관계를 유지했다. 특히 1960년대 중소 분쟁이 고조된 이후 소련은 인도와 급속히 가까워졌다. 특히 미국이 파키스탄을 지원하고 인도의 핵실험 이후 각종 제재를 가하면서 이런 양국 관계는 더욱 긴밀해졌다.

하르시 판트 싱크탱크 인도전략연구소(ORF) 소장은 "인도 국민은 역사적인 이유로 러시아를 여전히 신뢰할 수 있는 파트너로 본다"며 "반면 미국에 대해선 항상 파키스탄 편에 가까웠다고 믿는다"고 전했다.

이로 인해 인도는 러시아-우크라이나 전쟁 이후에도 국제사회의 대러 제재에 동참하지 않았고, 오히려 러시아산 원유를 구매하며 이익을 봤다. ORF에 따르면 지난해 러시아가 수출한 원유의 3분의 1 이상은 인도가 구입했으며, 인도는 이를 통해 해외에 석유제품을 팔아 높은 이윤을 확보했다.

물론 러시아는 중국에 인도 보다 더 많은 원유를 수출하고 있지만, 대중 의존도 심화를 우려하는 러시아 내부 기류 탓에 인도와의 관계를 더욱 중시하고 있다. 최근 3년간 러시아와 인도의 교역은 690억 달러(약 96조원)로 급증했다

국방도 인도가 러시아에 의존하는 대표적인 분야다. 소련과 러시아산 무기는 인도군의 군수 자산의 절반 이상에 달한다. 인도는 지난달 러시아에서 신형 스텔스 호위함을 취역했고, 인도 국내에서 러시아의 기술 지원으로 호위함 2척을 건조하고 있다.

미국 카네기국제평화재단의 안보전문가 애슐리 텔리스는 "인도가 러시아산 장비를 대체할 수 있더라도 실제 완전히 교체하는 데는 수십 년이 걸릴 것"이라고 내다봤다.

앞서 트럼프 대통령은 인도가 지나치게 러시아산 원유와 무기를 구매한다고 불만을 표시했고, 이후 인도의 수출품에 25%의 추가 관세를 부과하는 행정명령에 서명했다. 이에 따라 미국에 수출하는 인도 제품의 관세율은 50%로 오르게 됐다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>