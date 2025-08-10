"정보보호 공시 제대로 했나"…정부, 40개사 사후 검증

국민 생활 밀접 분야 검증 강화

"정보보호 투자·활동 세밀 검증"

과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 11월 말까지 약 3개월간 정보보호 공시의 신뢰도 제고를 위한 검증을 실시한다고 10일 밝혔다.

검증 대상은 올해 정보보호 현황을 공시한 773개사 가운데 이용자 수 100만명 이상의 기업 26곳과 기간통신사업자 14곳 등이다. 정부는 이들이 공시한 투자·인력 등 내용을 직접 점검한다. 특히 올해는 SK텔레콤의 해킹사태를 계기로 국민 생활과 밀접한 서비스를 제공하는 기업 위주로 대상을 확대했다.

구체적으로 삼성전자와 카카오, 네이버, SK텔레콤, 쿠팡, 티맵모빌리티, 우아한형제들, 이마트, CJ ENM, KT, LG유플러스, 카카오모빌리티, 삼성SDS, LG전자 등이 포함됐다.

2022년부터 도입된 정보보호 공시 제도는 사업 분야, 매출액, 서비스 이용자 수 등이 일정 수준 이상인 기업에 대해 정보보호 현황 공개를 의무화했다.

공시 내용은 회계·감리 등 전문성을 보유한 검증단이 우선 검토하고, 그 결과를 전문가로 구성된 심의위원회가 최종 검토한다. 공시 내용에 중대한 오류가 있다고 판단될 경우 해당 기업에 수정을 요청할 예정이다.

요청받은 기업은 수정 요청 내용과 관련 사유서를 전자공시시스템에 기한 내에 제출해야 한다. 만약 검증 대상으로 선정된 기업이 이를 거부 또는 방해하거나 수정 공시를 미이행할 경우 최대 1000만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.

과기정통부 관계자는 "사이버 보안에 대한 사회 각계의 관심이 높아지고 있는 점을 고려해 기업의 정보보호 투자와 활동에 대해 세밀한 검증을 하려는 것"이라며 "SKT를 비롯해 KT, LGU+, 네이버, 카카오, 쿠팡, 우아한형제들에 대해 긴급 현장 점검을 추진한 결과 특이사항은 발견되지 않았다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>