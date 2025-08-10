KT, 국가기간통신망 구축 사업 우선협상대상자 선정

정부·지자체 통신망 통합…총 832억원 규모

KT가 행정안전부 '제2차 국가정보통신망 백본(backbone·기간) 전송망 구축·운영사업' 우선협상대상자로 선정됐다.

KT . KT 제공 AD 원본보기 아이콘

10일 조달청 나라장터에 따르면 KT는 지난 5일 관련 개찰에서 종합 평점 99.9831점으로 1위를 차지했다. 2위와 3위에는 SK브로드밴드(96.9831점), LG유플러스(94점)가 각각 이름을 올렸다.

이 사업은 정부 부처와 지방자치단체가 개별 운영하던 통신망을 기간망으로 전환하는 것으로, 총사업비는 832억원 규모다. 사업 기간은 내년부터 2031년 6월 30일까지다. 국가정보통신망의 안정성과 생존성 확보를 위해 사업은 1망(481억여원)과 2망(350억여원)으로 나뉘어 추진된다.

이번 입찰에서 KT는 1망과 2망 모두 1위를 차지했지만, 이원화 원칙에 따라 2망은 차점자인 SK브로드밴드가 맡을 것으로 보인다. 이로써 KT는 국가정보통신망 사업에 처음으로 참여하게 됐다. 앞서 1차 사업은 SK브로드밴드와 LG유플러스가 각각 1망과 2망을 맡았다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>