캣츠아이, 스포티파이 스트리밍 10억회 돌파

구나리기자

입력2025.08.09 16:20

하이브 한미합작 그룹 1년 1개월 만에 달성
음원 가브리엘라 38일 만에 1억회 자체 기록

하이브의 한미합작 그룹 캣츠아이가 세계 최대 음원 플랫폼 '스포티파이'에서 10억회 스트리밍을 돌파했다.


한미 합작 그룹 캣츠아이. 사진제공=하이브 레이블즈

8일(현지시간) 스포티파이에 따르면 캣츠아이가 데뷔 이래 발표한 총 13곡의 누적 재생 수가 10억회를 넘었다. 지난해 6월 28일 데뷔 이후 1년 1개월 만에 달성한 기록이다. 하이브 레이블즈는 "두 번째 미니앨범 '뷰티풀 카오스'(BEAUTIFUL CHAOS) 수록곡들이 큰 인기를 끌며 스트리밍 증가 추이가 가팔랐다"라고 설명했다. 실제로 이 앨범에 담긴 '가브리엘라'(Gabriela)는 음원 공개 38일 만에 1억 스트리밍에 도달했다. '날리'(Gnarly)는 52일, '터치'(Touch)는 82일이 걸린 점을 봤을 때 자체 최단 기록을 세운 셈이다.

하이브 레이블즈는 "캣츠아이의 인기 배경에는 폭발적인 라이브 퍼포먼스가 한몫했다"며 "이들은 최근 미국 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'에 출연해 약 40분간 에너지 넘치는 공연을 펼쳤고, 이는 사회관계망서비스(SNS)에서 화제를 모았다"라고 설명했다.


한편 캣츠아이는 팬들이 참여한 글로벌 오디션을 통해 선발된 그룹이다. 데뷔 과정을 조명한 넷플릭스 다큐멘터리 '팝스타 아카데미:캣츠아이'를 통해 전 세계 시청자를 만났다. 공개 5개월 만에 310만회 이상의 조회수를 기록했다. 최종 멤버 6인은 미국, 한국, 스위스, 필리핀 등 4개국 출신으로 구성됐다.


지난 7일 캣츠아이는 블룸버그가 선정한 '팝스타 파워 랭킹' 12위에 올랐다. 이 차트에서 포스트 말론(1위), 브루노 마스(3위), 비욘세(4위), 사브리나 카펜터(5위) 등 쟁쟁한 팝스타와 함께 이름을 올렸다. 블룸버그의 '팝스타 파워 랭킹'은 라이브 공연 수익, 티켓 매출, 앨범 판매량, 디지털 스트리밍, 인스타그램·틱톡 팔로워 증가세, 유튜브 조회수 등을 종합해 매달 산출되는 차트다.




구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
