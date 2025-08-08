'김건희 최측근' 이종호 구속적부심 기각…특검, 구속 수사 계속

'재판 형량 거래' 변호사법 위반 혐의

이종호 측 "혐의 전면 부인"

김건희 여사 최측근으로 지목된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 청구한 구속적부심이 법원에서 기각됐다. 이에 따라 김건희 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 이 전 대표의 신병을 계속 확보한 상태로 수사할 수 있게 됐다.

이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 23일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희 특검 사무실로 출석하고 있다. 2025.07.23 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

서울중앙지법 형사항소2-1부(부장판사 곽정한 강희석 조은아)는 이날 오후 2시 20분부터 구속적부심 심문을 진행한 뒤 이 전 대표의 청구를 기각했다.

앞서 특검팀은 지난 1일 이 전 대표에 대해 변호사법 위반 혐의로 구속영장을 청구했고, 서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 지난 5일 이 전 대표에 대해 '증거인멸 우려'를 이유로 구속영장을 발부했다.

이 전 대표는 도이치모터스 1차 주가조작 주포인 이정필씨로부터 2022년 6월∼2023년 2월 25차례에 걸쳐 8000여만원을 받고 그가 형사재판에서 실형 대신 집행유예를 선고받을 수 있도록 힘써주겠다고 말한 혐의를 받는다.

이 전 대표는 특검팀의 핵심 수사 대상인 도이치모터스 주가조작 사건의 '컨트롤타워' 역할을 한 인물로 알려졌다. 김 여사가 배후에 있다고 의심되는 삼부토건 주가조작, 임성근·조병노 구명로비 등 의혹에도 등장한다.

이 전 대표 측은 특검팀이 이씨의 허위 진술만으로 무리한 수사를 하고 있다며 혐의를 전면 부인하고 있다. 이씨는 구속 상태에서 특검팀의 추가 수사를 받을 예정이다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>