◆고용노동부 <과장급 전보> ▲장애인고용과장 고혜연 <과장급 파견> ▲경제사회노동위원회 김소연
세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
[인사]고용노동부
2025년 08월 10일(일)
